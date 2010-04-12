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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 553554555556

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:28

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье.
В 16.30 забился по 27.15....
Приехал 17.30 продажа 27.25 прием 27.12.

Предпочитаю спать спокойно,пришла гривна,откуп и делов....
komant733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:44

Как считаете 29 буде ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:57

Кстати о долларовом "залете" на наличном рынке. Почему-то никто из коллег-форумчан не удивился разительному контрасту внутридневной динамики цен наличного "американца" и евро?

Меж тем в течение активной фазы торгов валютного рынка в Украине пара евро-доллар "в миру" изменялась достаточно "мягко".

Не является ли этот диссонанс признаком "рукотворности" этого послеобеденного "зеленого забега " на обеих ветвях рынка пары доллар-гривня?

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:58

Re: Валютный рынок в контексте

Может кому интересно, кто хотел запрыгнуть в бакс по 27,
но рассматривает альтернативы, сейчас биткоин на украинских биржах за гривну даже по курсу 27 дешевле на 8-10%% чем в мире.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:02

  дядя Caша написав:Кстати о долларовом "залете" на наличном рынке. Почему-то никто из коллег-форумчан не удивился разительному контрасту внутридневной динамики цен наличного "американца" и евро?

Меж тем в течение активной фазы торгов валютного рынка в Украине пара евро-доллар "в миру" изменялась достаточно "мягко".

Не является ли этот диссонанс признаком "рукотворности" этого послеобеденного "зеленого забега " на обеих ветвях рынка пары доллар-гривня?

US


Очередная медаль ДС-су... :oops: :!: :wink:

Сто процентов!
Вторник-среда пожжужим опять наниз потихоньку.... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:23

  Vitl написав:
  чик написав:
То завтра в п*ятницю, вже як по традиції котрий тиждень МБ вниз

:?

Чёт он себя не хвалит и сирый плюсиками не забрасывает.Промокнулись. :)

Пристрелочка на соточку в 1 моа. :mrgreen:
P/S-всэ будэ Добрэ.Вжэ наплюсовав.
Проверь обязательно!!! :D
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:24

  дядя Caша написав:Кстати о долларовом "залете" на наличном рынке. Почему-то никто из коллег-форумчан не удивился разительному контрасту внутридневной динамики цен наличного "американца" и евро?

US

Така ситуація вже була в січні в деякі дні.
Якби сьогодні НБУ не вийшов з купівлею,то обсяги на продаж на міжбанку були б більші,ніж обсяги на купівлю.А так НБУ вирішив купити надлишки по 26.8Х,а потім деякі гравці скористались ситуацією і погнали курс вгору.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32

дарий

Очередная медаль ДС-су...

А за, що медаль? перед цим днів з 10-15 в кінці зеленої простині щоденно візуалізувалася мантра: - завтра з"являться варяги, буде репатріація валюти і однозначно зелений тільки доверху. будемо об"єктивними, жодного вірного прогнозу за останні 2 тижні :) підлабузництво не найкраща риса :wink:
Рубанок
 
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