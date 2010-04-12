Запорожье.
В 16.30 забился по 27.15....
Приехал 17.30 продажа 27.25 прием 27.12.
Предпочитаю спать спокойно,пришла гривна,откуп и делов....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:28
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье.
В 16.30 забился по 27.15....
Приехал 17.30 продажа 27.25 прием 27.12.
Предпочитаю спать спокойно,пришла гривна,откуп и делов....
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:44
Как считаете 29 буде ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:57
Кстати о долларовом "залете" на наличном рынке. Почему-то никто из коллег-форумчан не удивился разительному контрасту внутридневной динамики цен наличного "американца" и евро?
Меж тем в течение активной фазы торгов валютного рынка в Украине пара евро-доллар "в миру" изменялась достаточно "мягко".
Не является ли этот диссонанс признаком "рукотворности" этого послеобеденного "зеленого забега " на обеих ветвях рынка пары доллар-гривня?
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:58
Re: Валютный рынок в контексте
Может кому интересно, кто хотел запрыгнуть в бакс по 27,
но рассматривает альтернативы, сейчас биткоин на украинских биржах за гривну даже по курсу 27 дешевле на 8-10%% чем в мире.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:02
Очередная медаль ДС-су...
Сто процентов!
Вторник-среда пожжужим опять наниз потихоньку....
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:23
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:24
Така ситуація вже була в січні в деякі дні.
Якби сьогодні НБУ не вийшов з купівлею,то обсяги на продаж на міжбанку були б більші,ніж обсяги на купівлю.А так НБУ вирішив купити надлишки по 26.8Х,а потім деякі гравці скористались ситуацією і погнали курс вгору.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:32
дарий
Очередная медаль ДС-су...
А за, що медаль? перед цим днів з 10-15 в кінці зеленої простині щоденно візуалізувалася мантра: - завтра з"являться варяги, буде репатріація валюти і однозначно зелений тільки доверху. будемо об"єктивними, жодного вірного прогнозу за останні 2 тижні підлабузництво не найкраща риса
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