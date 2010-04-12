сірий
самогоном платишь или криптой?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:48
сірий
самогоном платишь или криптой?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:54
Перес де Куэльяр
я не мав на меті висловити якийсь докір за помилкові прогнози, але заради об"єктивності мусив перейти перший раз за останні пів-року з категорії читача у категорію писарчуків
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:54
продюсеру
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 08 лют, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:01
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:05
То висловлюйте свою думку, пишіть як Ви бачите розвиток подій на валютному ринку. Інколи, ДС перевіряє розум, щоб деякі, хто звик читати а не міркувати, мокнулись.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:07
На Росії:)))
П.С.Трохи історії з цього відео.
Місцевий колгоспник з Усть-Зажопінська їхав у село Верхні Мошонки,Саратовської області.Відстань 40 км.Коли виїжджав,думав,що на Ниві всі сніги проїде.Аж ні - застряг.Правда,до цього проїхав 35 км і до села залишалось всього 5 км.
На допомогу покликали короля пустелі- верблюда.І прив"язали його ззаду.А той як стартонув,так відтягнув Ниву назав в Усть-Зажопінськ.
Такі історії важко вигадати,вони можуть трапитись тільки на Росії.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 08 лют, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:11
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29
дарий
ця позначка пройдена досить давно. на жаль, правда, не у зелено-фіолетовому кольорі
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:36
Перес де Куэльяр
на жаль не маю можливості проаналізувати стільки економічно-політичних факторів як окремі учасники форуму, тому, користуючись чужими знаннями, в тому числі і Вашими, попадаю на валютних качелях в досить прийнятну, для прибутку середину, хоча при цьому майже ніколи не буваю на вершинах радує, що і долини фактично завжди вдається оминати
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