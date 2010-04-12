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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 555556557558>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:48

сірий

самогоном платишь или криптой?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:52

  prodigy написав:сірий

самогоном платишь или криптой?

кому и за что :?:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:54

Перес де Куэльяр

я не мав на меті висловити якийсь докір за помилкові прогнози, але заради об"єктивності мусив перейти перший раз за останні пів-року з категорії читача у категорію писарчуків :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:54

  сірий написав:
  prodigy написав:сірий

самогоном платишь или криптой?

кому и за что :?:


продюсеру

https://www.youtube.com/watch?v=u6sRl9ZvB7A
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 08 лют, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:01

  prodigy написав:
  сірий написав:
  prodigy написав:сірий

самогоном платишь или криптой?

кому и за что :?:


продюсеру

продюсер кто,плачу за что?
Как-то витиевато :D Руби правду с плеча :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:05

  Рубанок написав:Перес де Куэльяр

я не мав на меті висловити якийсь докір за помилкові прогнози, але заради об"єктивності мусив перейти перший раз за останні пів-року з категорії читача у категорію писарчуків :)
То висловлюйте свою думку, пишіть як Ви бачите розвиток подій на валютному ринку. Інколи, ДС перевіряє розум, щоб деякі, хто звик читати а не міркувати, мокнулись. :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:07

На Росії:)))
https://www.youtube.com/watch?v=C2Jyv5XUaq8

П.С.Трохи історії з цього відео.
Місцевий колгоспник з Усть-Зажопінська їхав у село Верхні Мошонки,Саратовської області.Відстань 40 км.Коли виїжджав,думав,що на Ниві всі сніги проїде.Аж ні - застряг.Правда,до цього проїхав 35 км і до села залишалось всього 5 км.
На допомогу покликали короля пустелі- верблюда.І прив"язали його ззаду.А той як стартонув,так відтягнув Ниву назав в Усть-Зажопінськ. :mrgreen: :mrgreen:
Такі історії важко вигадати,вони можуть трапитись тільки на Росії. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в П'ят 08 лют, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Рубанок написав:я не мав на меті висловити якийсь докір за помилкові прогнози, але заради об"єктивності мусив перейти перший раз за останні пів-року з категорії читача у категорію писарчуків


Уже умничка! Серьезный шаг...
Правда, заработать первый мульйон это все одно не поможет... :D
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:29

дарий

ця позначка пройдена досить давно. на жаль, правда, не у зелено-фіолетовому кольорі :wink:
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:36

Перес де Куэльяр

на жаль не маю можливості проаналізувати стільки економічно-політичних факторів як окремі учасники форуму, тому, користуючись чужими знаннями, в тому числі і Вашими, попадаю на валютних качелях в досить прийнятну, для прибутку середину, хоча при цьому майже ніколи не буваю на вершинах :) радує, що і долини фактично завжди вдається оминати
Рубанок
 
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