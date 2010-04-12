Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:39

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в четверг относительно доллара на символические 0,47 коп., на торгах пятницы вырос на 5,94 коп., оказавшись на уровне 26,9000 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,15 коп., составил 26,8776 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,95/26,98 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.03 к отметке 26,83/26,86 UAH/USD. Впрочем, к 10.31 курс «американца», замедлив откат, предпринял попытку отскока 26,85/26,88, предположительно, на скупках доллара Нацбанком, однако новая волна продаж уронила СКВ до 26,84/26,86 UAH/USD по состоянию, а 11.00 Киева.



До полудня на рынке доллара доминировало предложение валюты. СКВ продавали агроэкспортеры, получившие внешнеторговую выручку, с «американцем» расставались остальные участники рынка, испытывавшие нужду в гривне. Последней явно не хватало, и это подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 968,2 млн. грн. к отметке 38 776,2 млн. грн. На неважное состояние дел с гривневой ликвидностью указывал и рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,75/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.



Меж тем локальные курсовые низы СКВ привлекли внимание нерезидентов, часть которых еще не успела репатриировать свои дивиденды на родину. Покупки «варягов», стартовавшие после 11.35 подняли цену доллара вначале к 26,90/26,93, а спустя 45 минут до 26,92/26,95 UAH/USD. Немногим ранее, совершил второй «подход» к СКВ регулятор, выкупив вторую порцию «американца».



Спрос нерезидентов был скоротечным, и на обеденный перерыв около 12.54 рынок ушел на фоне более низких цен «американца» - 26,89/26,92 UAH/USD.



С 13.00 торговая активность на межбанке начала спадать, рынок стал более «тонким», став игрушкой в руках недобросовестных спекулянтов, которые низколотовым спросом инициировали безоборотное «зеленое» ралли, подняв курс доллара около 14.00 к отметке 26,93/26,98, а спустя час «американец» уже пребывал на цифре 27,06/27,12 UAH/USD.



Не исключено, что спекулянты «резвились», апробируя новую «либеральную» технологию покупок СКВ на межбанке. Кроме того, в этом предфинишном курсовом скачке могла быть заинтересована часть «черного» наличного рынка, ожидая реакции напуганных клиентов «налички» на этот динамичный рост безналичного доллара при нулевой по сути ликвидности сделок.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,06/27,12 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 08 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9000 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,85% с 27,6883 UAH/USD до 26,9000 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 08 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,50/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ доминировали продажи обязательной части внешнеторговой выручки агротрейдерами.



Во-вторых, нехватка гривни заставляла игроков межбанка продавать СКВ ради дефицитной нацвалюты.



В-третьих, нарушая традицию, на рынок с изрядным опозданием вышли нерезиденты, ряды которых заметно поредели, и их покупки не смогли преломить сложившийся нисходящий тренд доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 08 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на финансовом рынке ощущалась нехватка гривневого ресурса, ограничивая действия игроков на межбанке.



Во-вторых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, системные покупатели были в дефиците – значительная часть нерезидентов, вложила дивидендную гривню в ОВЗГ, размещение которых состоялось во вторник, а остальные «варяги» своими покупками не сумели нарастить ликвидность сделок.



В-четвертых, участие в торгах рынка регулятора с его интервенциями оставалось довольно скромным, как и на предыдущей сессии.



До полудня на наличном рынке котировки доллара и евро пребывали в пятницу в сдержанном нисходящем тренде, следуя за аналогичными тенденциями «зеленого» безнала на торгах валютного межбанка.



Стартовавший с 13.00 динамичный, хотя по сути, практически безоборотный рост курса доллара на межбанке, спровоцировал близкую к панической ситуацию на наличном рынке. Отсутствие должного объема предложения СКВ на опустевшем валютном межбанке делало этот рост с очень низкой ликвидностью редких реальных сделок (наверняка рассчитывая на сохранение «бычьего» тренда малочисленные держатели СКВ на межбанке взвинчивали цены, в то время как втора их часть просто отказывалась от продаж) очень динамичным, что особенно пугало субъектов наличного рынка. Дилеры наличного рынка поступали как и вышеупомянутые держатели СКВ на межбанке: не стесняясь поднимали цены. При этом особую остроту этого подорожания наличного «американцу» добавляло преддверие выходных дней.



За исключением наличного рынка Днепра, констатировавшего незначительный прогресс на участке ликвидности по итогам завершившейся в равновесии спроса и предложения пятничной сессии, представители рынков других системных центров валютообменного бизнеса были вынуждены признать регресс в оборотах. Последнее, полагаю, «проистекало» из «бычьего» тренда воцарившегося после обеда на «наличке», а также высокой курсовой динамики, которая, как известно, редко сопровождается приличными оборотами.



Кроме того, большинство наличных рынков в самых разных регионах страны завершили пятницу с перекосом в сторону спроса.



В течение пятницы позиция спрос наличного «неформального» доллара выросла на 15,0-18,0 коп., офера «потяжелели» на 10,0-23,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).

По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-8,0 коп, позиция «предложение» прибавила 10,0-12,0 коп.



В контексте использования послеобеденного «зеленого» ралли на рынке наличного доллара в качестве прогноза ближайшей сессии валютного межбанка, возникает аналогия с давнишней дискуссией о первичности курицы и яйца. Поскольку, как известно, «бычью» панику на наличный «неформальный» рынок принесли взволнованные опережающим, хотя и безоборотным ростом «зеленого» межбанка клиенты наличного рынка.



Строго говоря, разворот на рынке безналичного «американца» назрел. Напомним, средневзвешенный курс безналичного доллар пребывает в нисходящем тренде с 26 января, упав за это время с уровня 27,8173 к отметке 26,9000 UAH/USD или на 3,30%. Но, полагаю, лучше все-таки этот разворот совершать в более благоприятной обстановке. Не вызывая панику и адреналинового шока на наличном рынке. Судя по дополуденному довольно скромному участию регулятора в сессии межбанка 08 февраля, для Институтской послеобеденное «зеленое» ралли, в основе которого была банальная нехватка предложения СКВ на пятничном, и поэтому завершающем раньше обычного активную фазу торгов рынке, тоже стало сюрпризом.



Повторим в этом контексте сентенцию из диалога форума «Валютный рынок в контексте» портала Finance.ua о том, что понедельничная сессия межбанка определит серьезность намерений взвинтивших цену «американца» игроков накануне выходных и очень подозрительно «забыв» это сделать с евро.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 08 февраля в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 08 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль – 0,403/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за «ползучей» коррекции безналичного доллара. Котировки наличного «американца» на рынке Днепра не торопились заметно снижать, сохраняя возможность для маневра.



К 11.58 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра цены «американца» инициировали динамичный рост, реагируя на спрос со стороны напуганных «зеленым» ралли межбанка клиентов.



Дополуденное «мягкое» снижение действующих цен помогло валютчика Днепра накопить достаточное количество долларовой ликвидности, чтоб отвечать на послеобеденные покупки клиентов.



На этом фоне наблюдалось закономерное повышение действующих цен, происходившее как в ответ на клиентский спрос, так и в рамках выравнивания рынка.



В результате баланс спроса и предложения удалось сохранить до самого закрытия торгов, а предусмотрительно накопленная в первой половине дня «зеленая» ликвидность обеспечила прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», едва заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 08 февраля биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 13,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера прибавили 12,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,20/27,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 08-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью. и с сохранивших со среды «приподнятостью» котировок.



До полудня оптовики Днепра использовали очень осторожную и взвешенную стратегию, не пытаясь форсировать коррекцию долларовых цен. В этом не было нужды, поскольку на рынке наблюдалось равновесие покупок и продаж «американца».

Поэтому к полудню оптовики Днепра ограничились сужением спреда в паре доллар гривня.



По состоянию на 12.00 Киева в оптовом сегменте рынка Днепра действовали цены: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB.



На моменте у оптовиков сохранилась невысокая ликвидность на фоне равновесия покупок и продаж.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра цены «американца» начали динамичный рост, реагируя на спрос со стороны напуганных «зеленым» ралли межбанка клиентов.



Дополуденная стратегия в отношении действующих цен помогла оптовикам Днепра накопить достаточное количество долларовой ликвидности, чтоб «отвечать» на послеобеденные покупки клиентов.



На этом фоне наблюдалось закономерное повышение действующих цен, происходившее как в ответ на клиентский спрос, так и в рамках выравнивания рынка.



В результате баланс спроса и предложения удалось сохранить до самого закрытия торгов, а предусмотрительно накопленная в первой половине дня «зеленая» ликвидность обеспечила прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», едва заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 08 февраля биды и офера оптового наличного доллара в Днепре прибавили по 13,0-15,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 07 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 8,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 12,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 февраля уровнями 30,80/31,05 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 10,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 08-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины пятницы «ползучей» коррекции, сменившейся весьма динамичным послеобеденным ростом, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 08-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1337 к $1,1326 потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 11 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, «не тронув» в течение пятницы более значимые биды и символически приподняв офера наличного евро, дали весомый повод заподозрить послеобеденное динамичное «зеленое» ралли на межбанке и на наличном рынке в искусственном «происхождении», связанном, вероятно, с предвыборными «грязными» технологиями определенных политических сил.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 08 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1340, пара евро-доллар до 10.00 Киева не покидала диапазона $1,1335-1,1340, провалившись в указанное время к $1,1325, где пребывала до полудня.



С 12.00 Киева пара инициировала рост, сумев в несколько приемом вырасти до $1,1348 по состоянию на 15.48 Киева. Последовавшая засим коррекция, проходившая в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками, уронила евро около 18.00 на локальный минимум $1,1326. На этом снижение пары евро-доллар замедлилось, хотя и не прекратилось, приведя ее по состоянию на 20.46 Киева на цифре $1,1321…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В пятницу, в последний рабочий день недели, активность на рынке форекс относительно невысока. Курсы основных валют совершают колебания в ограниченных диапазонах.



По состоянию на 14.15 Киева курс пары доллар-иена установился в пределах ¥109,64-109,88.



Пара евро-доллар находится между уровнями $1,1322 и $1,1348.



Курс пары фунт-доллар поднялся с уровня $1,2920 до $1,2974.



Доходность немецких 10-летних гособлигаций снизилась сегодня до отметки 0.102%, которая является минимальной с ноября 2016 года. Снижение уровня рыночных процентных ставок в еврозоне, которое является следствием прогнозов снижения темпов экономического роста в регионе, оказывает давление на курс евро.



Долларовый индекс стабилен на европейских торгах в пятницу после подъема по итогам предыдущих шести сессий.



Курс евро относительно американской валюты колеблется между ростом и снижением.



Евро дешевел в течение четырех предыдущих сессий, за эту неделю его курс снизился на 1,1% - максимальными темпами с сентября.



Ослаблению европейской валюты способствовал ряд негативных статданных по экономике еврозоны. Кроме того, в четверг Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.



В пятницу по состоянию на 15.30 Киева пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1345 по сравнению с $1,1340 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥109,76 по сравнению с ¥109,82 накануне.



Спрос на иену как один из наиболее надежных активов увеличился на фоне сигналов о том, что США и Китай все еще далеки от торгового соглашения.



Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,01% в ходе торгов.



Курс фунта стерлингов поднялся в пятницу до $1,2970 по сравнению с $1,2952 накануне. В центре внимания трейдеров - встреча премьер-министров Ирландии и Великобритании, на которой стороны планируют обсудить будущее ирландской границы после Brexit.

Встреча ирландского премьер-министра Лео Варадкара с британским премьером Терезой Мэй пройдет в пятницу в Дублине.



Полагаю, доллар снова ощутил пользу статуса защитного актива, о чем мы предупреждали в более ранних обзорах.



Валютные трейдеры слишком оптимистично настроены в отношении результатов торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.



Делать ставку на заключение торгового соглашения между США и Китаем до 1 марта преждевременно.



Офшорный юань упал на 0,1% к доллару после сообщения CNBC о том, что встреча Трампа и Си в этом месяце «крайне маловероятна», но с начала года юань укрепился к американской валюте на 1,3% на фоне оптимизма в отношении возможности сделки.



Торги в Поднебесной не проводятся в связи с празднованием в Китае лунного Нового года, биржи откроются только на следующей неделе.



Можно допустить сохранение на какое-то время всех существующих торговых пошлин. Если так и произойдет, причин для укрепления юаня нет.



На фоне этого рост доллара как защитного актива привел к падению евро в пятницу.



Спад продолжается пятую торговую сессию подряд. Сыграла роль и статистика, и ухудшение экономических прогнозов Еврокомиссией.



По состоянию на 17.00 Киева курс евро к доллару составляет $1,1336 за евро. Ранее евро падал до $1,1322 за евро.



С начала уходящей недели падение курса евро к доллару превышало 1%.



Курс доллара к иене падает до ¥109,78 за доллар со ¥109,80.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,06%, до 96,.57 пункта.



Еврокомиссия в четверг снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год — до 1,3% с 1,9%, которые ожидались осенью.

Была понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год — до 1,4% с 1,8%.

При этом прогноз по росту ВВП Германии снижен до 1,1% с предыдущей осенней оценки в 1,8%.



Объем промышленного производства в этой стране с учетом сезонных колебаний в декабре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики, напротив, ожидали рост показателя на 0,7%.

Объем промышленных заказов в стране в декабре упал на 1,6% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста показателя на 0.3%.



Радикально настроенные профильные гуру ждет падения евро ниже $1,1000 за евро в этом году, учитывая более слабые прогнозы по росту экономики и инфляции в Европе по сравнению с США.



Итак, евро на пути к своему крупнейшему недельному падению за последние четыре месяца, поскольку данные показали, что замедление экономического роста в Европе распространяется по странам, что приводит к снижению доходности государственных облигаций. Евро консолидировался на двухнедельном минимуме на спокойных торгах в пятницу. Некоторые трейдеры говорят, что крупные заказы на покупку расположены около $1,13, предлагая поддержку валюте.



В связи с тем, что на этой неделе Китай ушел на каникулы, волатильность рынка упала. Инвесторы подвели итоги первых недель года, и большинство консенсусных сделок, инициированных в конце 2018 года, понесли убытки.

Ожидается, что в 2019 году доллар ослабнет, особенно по отношению к евро и иене. Но пока он вырос более чем на 1,0% по отношению к евро и не изменился по отношению к японской валюте.



Еврокомиссия в четверг понизила прогнозы по росту и инфляции, так как неожиданное сокращение немецких и испанских промышленных заказов вызвало обеспокоенность по поводу ускоренного замедления экономики. Эти данные отразились на рынках облигаций. Доходности по основным государственным облигациям в Европе находятся на самом низком уровне за последние два года. Ориентир, немецкая доходность, составляет всего в 10 базисных пунктах от нулевого процента.



Нельзя не отметить, что, несмотря на слабые данные, трейдеры не хотели агрессивно продавать евро ниже $1,13. Достигнув минимума в $1,1323 в четверг, евро завершил день на уровне $1,1338. Он предприняв повторную попытку приблизиться к $1,1300 в пятницу, однако превзойти результат 1,1322 ему по состоянию на 21.05 Киева пока не удалось.



Полагаю, эта бесподобная устойчивость евро от коррекции «проистекает» из наличия крупных валютных опционов на сумму почти $1 млрд. около $1,1280, срок действия которых истекает в самом конце 08 февраля.



Альтернативный вариант пояснения стойкости этого «оловянного солдатика» следует из предположения, что опционные структуры от $1,12 до $1,16 удерживают единую евровалюту в узком диапазоне, поскольку банки пытаются обуздать волатильность.



Подразумеваемая волатильность в евро или ожидаемые колебания в единой валюте, упали до уровня ниже 4%, самого низкого уровня с конца января.



Автор считает, что в этом году евро, вероятно, упадет ниже $1,10, учитывая более слабый рост в Европе и прогноз по инфляции, если сравнивать их с показателями в США.



Однако доллар не смог максимально использовать слабость евро. Он торговался чуть выше по отношению к своим основным конкурентам, так как торговая напряженность оставалась доминирующей.



Беспокойство по поводу мировой экономики также усилилось после комментариев Дональда Трампа, который заявил, что не планирует встречаться с президентом Китая Си Цзиньпином до 1 марта, чтобы заключить торговую сделку. Это помогло подстегнуть спрос на валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк. Они держатся более уверенно против доллара, отнимая у него «клиентов», нуждавшихся в гавани-убежище.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 08-го уровнями 30,80/31,05 UAH/EUR, констатировав при этом в течение пятницы стабильность бидов на фоне десятикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», прибавив в течение пятницы 10 пунктов по спрос и не изменившись по предложению.



Торги рублем 08 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,403/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, офера не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», едва заметно повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 февраля по спросу повысились на 10 пунктов, не изменившись по предложению.



Поначалу ход пятничной сессии валютного межбанка в паре доллар-гривня заставил нас усомниться в реализации более раннего прогноза, сулящего смену тренда с «медвежьего» на «бычий» 11 февраля.



При этом мы поставили условия: «нейтралитет» и «политика невмешательства» регулятора давали в средине пятницы основание ожидать от понедельничной сессии валютного межбанка пролонгации нисходящего тренда «зеленого» безнала. Несмотря на известную ограниченность в этот день недели притока внешнеторговой выручки.

Компенсировать эту нехватку предложения СКВ будет уход с рынка нерезидентов, у которых, думается, к этой дате наконец-то закончится сезон репатриации дивидендов.



Послеобеденной низколиквидное «зеленое» ралли на рынке безналичного доллара, не сумев предотвратить снижение средневзвешенного курса «американца» на 5,94 коп., зародила сомнение в нашем раннем прогнозе, попутно вызвав «бычью» панику на рынке наличных.



Строго говоря, разворот на рынке безналичного «американца» назрел. Напомним, средневзвешенный курс безналичного доллар пребывает в нисходящем тренде с 26 января, упав за это время с уровня 27,8173 к отметке 26,9000 UAH/USD или на 3,30%. Но, полагаю, лучше все-таки этот разворот совершать в более благоприятной обстановке. Не вызывая панику и адреналинового шока на наличном рынке.



Судя по дополуденному довольно скромному участию регулятора в сессии межбанка 08 февраля, выкупившего в резервы до $20,0 млн., для Институтской послеобеденное «зеленое» ралли, в основе которого была банальная нехватка предложения СКВ на пятничном, и поэтому завершающем раньше обычного активную фазу торгов рынке, тоже стало сюрпризом.



Повторим в этом контексте сентенцию из диалога форума «Валютный рынок в контексте» портала Finance.ua о том, что понедельничная сессия межбанка определит серьезность намерений взвинтивших цену «американца» игроков накануне выходных и очень подозрительно «забыв» это сделать с евро.



Итак, понедельничная сессия валютного межбанка многое прояснит. Во всяком случае, участники рынка имеют право рассчитывать на внятный комментарий «по поводу» от руководства Нацбанка, который должен предотвращать подобные курсовые колебания.

Есть вероятность попытки «обжить» безналичным долларом более высокие ценовые уровни (выше мы указали на потери средневзвешенного курса СКВ с 26 января). Подобный вариант сюжета очень устраивает экспортеров, а также предвыборные команды кандидатов в президенты, получающих сейчас СКВ-подпитку из-за рубежа. К слову, мы не исключаем, что за послеобеденным «зеленым «ралли на межбанке могут стоять определенные политические силы, которым очень хочется «качнуть» валютный рынок в пику своим оппонентам.



Противостоять возможному закреплению безналичного «американца» на более высоких курсовых уровнях будет близкое начало очередного бюджетного периода в комплекте с сохранение притока валюты из-за рубежа.



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