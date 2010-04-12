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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 00:57
дядя Caша ты меня на сутки банил? Чегото я не пойму как это так сначала потерли весь замес, оставили на несколько часов одно сообщение которое не пришей куда, а потом еще и забанили меня, зато хамон на свободе. Можно и в личку ответить. Или это феслес, тогда пусть извиняется п.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Суб 09 лют, 2019 01:00
Дамы и Господа! Сегодня ровно 4 месяца как мы тут обговаривали следующий вариант:
По курсу получилось даже лучше чем я предполагал
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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