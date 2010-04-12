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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 556557558559

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:57

дядя Caша ты меня на сутки банил? Чегото я не пойму как это так сначала потерли весь замес, оставили на несколько часов одно сообщение которое не пришей куда, а потом еще и забанили меня, зато хамон на свободе. Можно и в личку ответить. Или это феслес, тогда пусть извиняется п.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 01:00

Дамы и Господа! Сегодня ровно 4 месяца как мы тут обговаривали следующий вариант:
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807

По курсу получилось даже лучше чем я предполагал :D
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлень: 1608
З нами з: 02.03.15
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Подякували: 366 раз.
 
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  #<1 ... 556557558559
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