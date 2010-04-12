Додано: Суб 09 лют, 2019 00:57

дядя Caша ты меня на сутки банил? Чегото я не пойму как это так сначала потерли весь замес, оставили на несколько часов одно сообщение которое не пришей куда, а потом еще и забанили меня, зато хамон на свободе. Можно и в личку ответить. Или это феслес, тогда пусть извиняется п.

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk