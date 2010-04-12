RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 556557558559

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 01:00

Дамы и Господа! Сегодня ровно 4 месяца как мы тут обговаривали следующий вариант:
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807

По курсу получилось даже лучше чем я предполагал :D
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 02.03.15
Подякував: 305 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:31

Ну что, сегодня у маразматиков выходной или работают без выходных. Посмотрим!
:D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:55

/27.40

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

Кредобанк /27.15
Альфа-Банк /27.15
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 06.04.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:10

  sani_2012 написав:Как считаете 29 буде ?

*Відправлено з Чату

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:16

  Alex2006 написав:Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.

Я Вас понял

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:23

  Alex2006 написав:
  sani_2012 написав:Как считаете 29 буде ?

*Відправлено з Чату

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.


Так и прием уже 27.15 в городе,тут вопрос ,так кто олень?Или олени все?...
komant733
 
Повідомлень: 168
З нами з: 07.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:37

  komant733 написав:
  Alex2006 написав:
  sani_2012 написав:Как считаете 29 буде ?

*Відправлено з Чату

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.


Так и прием уже 27.15 в городе,тут вопрос ,так кто олень?Или олени все?...

27.15 в Киеве? Опт готов брать по столько?)) По 27.15 могут выкупать то, что успели напарить по 27.30, стандартная схема инвестиции в рисовку роста :) Это все держится, пока игроки выжидают пик для слива. Безубыточно для загонял, с надеждой постричь в итоге больше. Если олени не поведутся и пойдет слив - придется быстренько откатывать курс, чтобы не влететь)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 556557558559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 654, 655, 656
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6553 1403039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 11:10
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1426, 1427, 1428
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14270 1658275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 00:48
jabba
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67468)
09.02.2019 10:23
Рынок ОВГЗ (473)
09.02.2019 10:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.