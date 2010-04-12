Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
По курсу получилось даже лучше чем я предполагал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 01:00
Дамы и Господа! Сегодня ровно 4 месяца как мы тут обговаривали следующий вариант:
По курсу получилось даже лучше чем я предполагал
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:31
Ну что, сегодня у маразматиков выходной или работают без выходных. Посмотрим!
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:55
/27.40
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:04
Re: Валютный рынок в контексте
Кредобанк /27.15
Альфа-Банк /27.15
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:10
Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:16
Я Вас понял
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:23
Так и прием уже 27.15 в городе,тут вопрос ,так кто олень?Или олени все?...
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:37
27.15 в Киеве? Опт готов брать по столько?)) По 27.15 могут выкупать то, что успели напарить по 27.30, стандартная схема инвестиции в рисовку роста Это все держится, пока игроки выжидают пик для слива. Безубыточно для загонял, с надеждой постричь в итоге больше. Если олени не поведутся и пойдет слив - придется быстренько откатывать курс, чтобы не влететь)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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