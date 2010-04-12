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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 558559560561>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:03

  Yuri_61 написав:Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?

Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!

Что за бред, идите в обманки и набирайте сколько угодно по 27'15
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:08

  komant733 написав:
  Alex2006 написав:Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.


Так и прием уже 27.15 в городе,тут вопрос ,так кто олень?Или олени все?...

Млять, ещё один. Теж самые обманки берут щас максиму 27'09
ТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ РАБОТАЮТ! бедняжки :|
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:09

  сірий написав:
  Yuri_61 написав:Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?

Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!

Что за бред, идите в обманки и набирайте сколько угодно по 27'15


В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
Пошёл загон на выходные.
Ну ничего, в июне па26.80 затарюсь.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лют, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!!

Так спеціально ж для Вас запустили онлайн продаж в банках. По 27.15-27.25 купуйте не встаючи з дивана, як тільки пенсія упала на карту).
Востаннє редагувалось stryzhko в Суб 09 лют, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:15

  Yuri_61 написав:
  сірий написав:
  Yuri_61 написав:Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?

Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!

Что за бред, идите в обманки и набирайте сколько угодно по 27'15


В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх

Моя твоя не понимать :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:19

  сірий написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх

Моя твоя не понимать :mrgreen:[/quote]
Не всем же такое щастя привалило жить в Киеве
В Харькове в обменках па 27,30 - 27,35 (и это оптовые цены!

А онлайн покупке надо ж сначала на карточку наличную гривну перегнать - за это ж комисссию по любе сдерут. А потом комиссию возьму за снятие баксов с карточки?
И за оформление и поддержку валютного счёта тоже ежемесячно, имхо сдирать будут.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лют, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:31

Днепр 27.10 с улицы принимают, продажа 27.30
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:А онлайн сначала надо на карточку гривну перегнать - за это ж деньги возьмут!
А потом комиссию возьму за снятие баксов с карточки?

Залежить від банка і певних маніпуляцій.)) Можна як поповнити картки без комісій, так і знімати. Ніяких проблем купити 500$ на пенсію в провінції, де хоча б є термінал Привата наразі немає.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт вчора ввечері 27,12-27,25
Зараз 27,17-27,30
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:53

  Yuri_61 написав:Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?
Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!

Надо было 7го и первой половине дня 8го поднять ж... и купить в банках онлайн по 27.00-27.10. Альфа, ОТП, Приват к вашим услугам. Кто не успел, тот опоздал.

Ведь то же самое было в феврале 18-го, только с гривной: "500 не возьмем, только 200, гривны нет".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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