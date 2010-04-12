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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:03
Yuri_61 написав:
Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?
Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!
Что за бред, идите в обманки и набирайте сколько угодно по 27'15
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сірий
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:08
komant733 написав: Alex2006 написав:
Нет. Сейчас обычный загончик за счет рисовки роста на мизерных оборотах под конец сессии. Так часто делают в пятницу, чтобы на выходных добротно постричь оленей, пока нет индикатора в виде МБ.
Так и прием уже 27.15 в городе,тут вопрос ,так кто олень?Или олени все?...
Млять, ещё один. Теж самые обманки берут щас максиму 27'09
ТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ РАБОТАЮТ! бедняжки
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:09
сірий написав: Yuri_61 написав:
Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?
Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!
Что за бред, идите в обманки и набирайте сколько угодно по 27'15
В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
Пошёл загон на выходные.
Ну ничего, в июне па26.80 затарюсь.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 09 лют, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:15
Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!!
Так спеціально ж для Вас запустили онлайн продаж в банках. По 27.15-27.25 купуйте не встаючи з дивана, як тільки пенсія упала на карту).
Востаннє редагувалось stryzhko
в Суб 09 лют, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:15
Yuri_61 написав: сірий написав: Yuri_61 написав:
Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?
Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!
Что за бред, идите в обманки и набирайте сколько угодно по 27'15
В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
Моя твоя не понимать
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сірий
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:19
сірий написав:
В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
Моя твоя не понимать
[/quote]
Не всем же такое щастя привалило жить в Киеве
В Харькове в обменках па 27,30 - 27,35 (и это оптовые цены!
А онлайн покупке надо ж сначала на карточку наличную гривну перегнать - за это ж комисссию по любе сдерут. А потом комиссию возьму за снятие баксов с карточки?
И за оформление и поддержку валютного счёта тоже ежемесячно, имхо сдирать будут.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 09 лют, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:31
Днепр 27.10 с улицы принимают, продажа 27.30
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:31
Yuri_61 написав:А онлайн сначала надо на карточку гривну перегнать - за это ж деньги возьмут!
А потом комиссию возьму за снятие баксов с карточки?
Залежить від банка і певних маніпуляцій.)) Можна як поповнити картки без комісій, так і знімати. Ніяких проблем купити 500$ на пенсію в провінції, де хоча б є термінал Привата наразі немає.
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stryzhko
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:48
Вітаю!
Дніпро опт вчора ввечері 27,12-27,25
Зараз 27,17-27,30
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:53
Yuri_61 написав:
Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?
Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!
Надо было 7го и первой половине дня 8го поднять ж... и купить в банках онлайн по 27.00-27.10. Альфа, ОТП, Приват к вашим услугам. Кто не успел, тот опоздал.
Ведь то же самое было в феврале 18-го, только с гривной: "500 не возьмем, только 200, гривны нет".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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