Все это ваше ИМХО - чистой воды выдумки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:55
Все это ваше ИМХО - чистой воды выдумки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:59
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте
Starikan плюсую, я больше пессимист, чем оптимист.
Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.
А потом заказывать баксы через телефон 3700 на своё отделения Привата и получать их комиссией 0,5% сдирают за это).
Говорят что с этой картой или ещё с картой для выплат можно ехать за границу и там снимать евро. Две карты: для баксов (чтоб здесь в Украине гривну в баксы по по чуть чуть конвертировать и здесь их получать. А также ешё одну карту (для евро) чтоб там энную сумму евро держать, чтоб за границу поехать.
Что посоветуете?
Какие подводные камни?
Что лучше заказать: карту универсальная или карта для выплат?
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:20
Re: Валютный рынок в контексте
у вас есть зарплатная карта в привате? тогда универсальная не нужна, просто оформите долларовый депозит на любой срок (например на 1-3 мес) и по окончанию снимете $ в кассе без %. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карты. Возвращается депозит на текущий счёт. Карта для снятия долларов не нужна. Если только заграницу поедете (но там будет комиссия лучше ехать с наличкой), или вдруг банкоматы начнут выдавать валюту. Учтите что приват любит выдавать неликвид, который потом сложно пристроить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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