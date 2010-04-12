Додано: Суб 09 лют, 2019 12:06

Starikan плюсую, я больше пессимист, чем оптимист.

Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.

А потом заказывать баксы через телефон 3700 на своё отделения Привата и получать их комиссией 0,5% сдирают за это).

Говорят что с этой картой или ещё с картой для выплат можно ехать за границу и там снимать евро. Две карты: для баксов (чтоб здесь в Украине гривну в баксы по по чуть чуть конвертировать и здесь их получать. А также ешё одну карту (для евро) чтоб там энную сумму евро держать, чтоб за границу поехать.

Что посоветуете?

Какие подводные камни?

Что лучше заказать: карту универсальная или карта для выплат?