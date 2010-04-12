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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 558559560561

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:55

  Yuri_61 написав: А онлайн покупке надо ж сначала на карточку наличную гривну перегнать - за это ж комисссию по любе сдерут. А потом комиссию возьму за снятие баксов с карточки?
И за оформление и поддержку валютного счёта тоже ежемесячно, имхо сдирать будут.

Все это ваше ИМХО - чистой воды выдумки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:59

  Starikan написав:[
Надо было 7го и первой половине дня 8го поднять ж... и купить в банках онлайн по 27.00-27.10. Альфа, ОТП, Приват к вашим услугам. Кто не успел, тот опоздал.


Но ведь тогда падение курса бакса не остановилось.
Ждал дна.
Думаю, ещё дождусь в этом году.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan плюсую, я больше пессимист, чем оптимист.
Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.
А потом заказывать баксы через телефон 3700 на своё отделения Привата и получать их комиссией 0,5% сдирают за это).
Говорят что с этой картой или ещё с картой для выплат можно ехать за границу и там снимать евро. Две карты: для баксов (чтоб здесь в Украине гривну в баксы по по чуть чуть конвертировать и здесь их получать. А также ешё одну карту (для евро) чтоб там энную сумму евро держать, чтоб за границу поехать.
Что посоветуете?
Какие подводные камни?
Что лучше заказать: карту универсальная или карта для выплат?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.

у вас есть зарплатная карта в привате? тогда универсальная не нужна, просто оформите долларовый депозит на любой срок (например на 1-3 мес) и по окончанию снимете $ в кассе без %. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карты. Возвращается депозит на текущий счёт. Карта для снятия долларов не нужна. Если только заграницу поедете (но там будет комиссия лучше ехать с наличкой), или вдруг банкоматы начнут выдавать валюту. Учтите что приват любит выдавать неликвид, который потом сложно пристроить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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