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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 559560561562>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:55

  Yuri_61 написав: А онлайн покупке надо ж сначала на карточку наличную гривну перегнать - за это ж комисссию по любе сдерут. А потом комиссию возьму за снятие баксов с карточки?
И за оформление и поддержку валютного счёта тоже ежемесячно, имхо сдирать будут.

Все это ваше ИМХО - чистой воды выдумки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:59

  Starikan написав:[
Надо было 7го и первой половине дня 8го поднять ж... и купить в банках онлайн по 27.00-27.10. Альфа, ОТП, Приват к вашим услугам. Кто не успел, тот опоздал.


Но ведь тогда падение курса бакса не остановилось.
Ждал дна.
Думаю, ещё дождусь в этом году.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan плюсую, я больше пессимист, чем оптимист.
Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.
А потом заказывать баксы через телефон 3700 на своё отделения Привата и получать их комиссией 0,5% сдирают за это).
Говорят что с этой картой или ещё с картой для выплат можно ехать за границу и там снимать евро. Две карты: для баксов (чтоб здесь в Украине гривну в баксы по по чуть чуть конвертировать и здесь их получать. А также ешё одну карту (для евро) чтоб там энную сумму евро держать, чтоб за границу поехать.
Что посоветуете?
Какие подводные камни?
Что лучше заказать: карту универсальная или карта для выплат?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.

у вас есть зарплатная карта в привате? тогда универсальная не нужна, просто оформите долларовый депозит на любой срок (например на 1-3 мес) и по окончанию снимете $ в кассе без %. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карты. Возвращается депозит на текущий счёт. Карта для снятия долларов не нужна. Если только заграницу поедете (но там будет комиссия лучше ехать с наличкой), или вдруг банкоматы начнут выдавать валюту. Учтите что приват любит выдавать неликвид, который потом сложно пристроить.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:37

vitaliian простая универсальная пригодится, но сейчас в отделениях активно впаривают универсальную GOLD где есть абонплата 20 грн в месяц (надо такая или нет каждый сам решает.
Итак
1) универсальная (она же кредитка) - пополнение без комиссии, расчеты в магазинах без комиссии даже кредитными средствами, снятие наличных с комиссией.
2) карта для выплат - пополнение с комиссией, снятие наличных без комиссии.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Суб 09 лют, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:55

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Как кто думает (знающие, с опытом), мне заказать карту универсальная в Привате, чтоб с со своей зарплатной гриневой карты переводить онлайн на универсальную и конвертировать их в доллары? Так как в банках долларов не купить.

у вас есть зарплатная карта в привате? тогда универсальная не нужна, просто оформите долларовый депозит на любой срок (например на 1-3 мес) и по окончанию снимете $ в кассе без %. Долларовый депозит можно пополнять с гривневой карты. Возвращается депозит на текущий счёт. Карта для снятия долларов не нужна. Если только заграницу поедете (но там будет комиссия лучше ехать с наличкой), или вдруг банкоматы начнут выдавать валюту. Учтите что приват любит выдавать неликвид, который потом сложно пристроить.

Есть момент. Если депозит был оформлен не в отделении, а онлайн (например через П24, даже если средства вносились потом наличными через кассу/терминал) то по окончании срока деньги возвращаются на карту, с которой он был открыт или любую другую приватовскую карту на ваш выбор. И для получения его в кассе нужна карта.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:А потом заказывать баксы через телефон 3700 на своё отделения Привата и получать их комиссией 0,5% сдирают за это).

Снятие с универсальной с комиссией 1% вроде (если средства не кредитные)
0,5 % это за не целевое пополнение карты для выплат
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:09

  Alex2007 написав:на мб я вижу цирк,
утром по 27.6+ никому не нужно, "покупателей нет вообще".
а по 27.92 самое оно. :mrgreen:
Доброго дня панове. Схоже дійство на МБ було 23 січня і впали зранку, а з обіда відросли, всі пам*ятають чим закінчилося на наступній сесії. Тобто можна припустити, що знову все руками створено для зливу валюти дорожче на МБ і за цим послідує геп котирувань доляра. ЧР за вихідні відпрацює на вищіх позначках і перегорить, буде готовий в понеділок йти вниз. МБ відкриється зниженням від знаходження коррахунків на ще достатньо низькому рівні і у відсутності попиту розпочнеться розпродаж доляра і підготовки гравців до аукціону ОВДП у вівторок. Як картина панове?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:20

  Yuri_61 написав:Решил с июня 2018 года прикупить баксиков. Вчера около 16 часов оббегал все валютные кассы города: баксов нет. Даже соточки. Даже полтинника. Совсем их нет.
Курс был сладкий па27-15, 27-25.
Что то знают в банках? ПРидерживают баксы?

Во какого чёрта они не продают баксы. Крутят головами, мол нет баксов. Даже сотчки. Но ведь врут!!!!

Потому что у банков стандартный подход к продаже валюты: они продают то, что им сдали. Т.е. в начале дня есть какой-то запас валюты, когда он закончился - дальше уже все зависит от приноса. Будет принос - будет что продать. Покупайте теперь онлайн и не парьтесь.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:21

Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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