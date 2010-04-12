Додано: Суб 09 лют, 2019 12:37

vitaliian простая универсальная пригодится, но сейчас в отделениях активно впаривают универсальную GOLD где есть абонплата 20 грн в месяц (надо такая или нет каждый сам решает.

Итак

1) универсальная (она же кредитка) - пополнение без комиссии, расчеты в магазинах без комиссии даже кредитными средствами, снятие наличных с комиссией.

2) карта для выплат - пополнение с комиссией, снятие наличных без комиссии.

Востаннє редагувалось ребе Нок в Суб 09 лют, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk