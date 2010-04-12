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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 559560561562

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Kalgan написав:Если депозит был оформлен не в отделении, а онлайн (например через П24, даже если средства вносились потом наличными через кассу/терминал) то по окончании срока деньги возвращаются на карту, с которой он был открыт или любую другую приватовскую карту на ваш выбор. И для получения его в кассе нужна карта.
открывал в иб, после окончания депозита средства висели на счёте "до востребования" (его видно в разделе депозиты). Ни на какую карту я с него перевести я средства не мог. Заказал, пришёл в банк с паспортом и картой, даю карту говорят: только паспорт карта не надо. В итоге валютная карта весь срок провалялась без дела, и в кассе оказалась не нужна. Может если конвертировать (без депозита) то пригодилась бы. Но какой смысл? Просто держать деньги на Приватовском счету бессмысленно - попадаешь на комиссию, а депозит можно оформить и снять в кассе без пластика. Вообще приват после национализации такой себе выбор. Курс всегда невыгодный и другие нюансы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 лют, 2019 13:31, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:29

  sani_2012 написав:Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .

*Відправлено з Чату
Погляньте попередні роки в цей проміжок, що вас хвилює? "Метеорит" не впав на Україну, як піднялись котирування так і гепнимся, позначка 27 відпрацьовується, усаджують, а далі вниз, хіба це перший раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:30

  Перес де Куэльяр написав:Як картина панове?

Маслом.
Приятно читать.Все по делу и по полочкам.
ПРИЗЫВАЮ ДРУГИХ ПИСАТЬ ПО ДЕЛУ!!!
А в понедельник сравним :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:37

  Перес де Куэльяр написав:Погляньте попередні роки в цей проміжок, що вас хвилює? "Метеорит" не впав на Україну, як піднялись котирування так і гепнимся, позначка 27 відпрацьовується, усаджують, а далі вниз, хіба це перший раз.

Ну , не знаю ( чуйка как то не на месте ).
Евро 1.1325

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:58

  sani_2012 написав:Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .

*Відправлено з Чату

А вы где? В Киеве никакой паники(уже писал)
Про какие 27.20 на себя,НЕПОНИМАЮ.

12:18 27.1000 27.1470
Артада
КИЕВ
044 353 6995
11:18 27.1000 27.1480
ПОВ №24
КИЕВ
099 734 8255
13:33 27.1050 27.1480
ПОВ №19
КИЕВ
067 104 5333
11:36 27.1000 27.1500
ФК «Премиум Финанс»
КИЕВ
098 155 2274
09:41 27.0500 27.2000
ПОВ №99
КИЕВ
068 505 8731
13:08 27.0500 27.2000
Маржа
КИЕВ
044 466 6699
11:24 27.1000 27.2500
ПОВ №9
КИЕВ
044 466 6915
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:26

  sani_2012 написав:Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .

*Відправлено з Чату

Чем волнует-то? Стандартный загон выходного дня. Надо же немного заработать на оленях, а то все вниз да вниз :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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  #<1 ... 559560561562
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