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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 560561562563

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:52

  Перес де Куэльяр написав:
  sani_2012 написав:Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .

*Відправлено з Чату
Погляньте попередні роки в цей проміжок, що вас хвилює? "Метеорит" не впав на Україну, як піднялись котирування так і гепнимся, позначка 27 відпрацьовується, усаджують, а далі вниз, хіба це перший раз.

так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:58

  sani_2012 написав:Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .

*Відправлено з Чату

это вы хотите сдать,то что по 27.85 отобрали,красиво всех сделали,полмесяца прошло,а у вас такой профит!
вы говорите когда совершаете операции,очень полезная инфа,когда надо сливать,когда покупать,а то что волнует,то можно к семейному врачу обращаться,он всё выслушает :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також "переїдає" для цього, що видно було на останній сесії МБ, провокуючи відскок без обертів. Завдання полягає в тому, щоб гривню прилаштовували в ОВДП, позичали уряду, та гравці зливали валюту, а не купували її, яка потім потрапить в ЗВР.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:16

  Перес де Куэльяр написав:
  Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.

Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
Kvartal-34
 
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  дарий написав:ЛИБО Импичмент... :mrgreen:
Посмотрим, хто переможе... :wink:


Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ... :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25

  Kvartal-34 написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.

Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
. Це вже наслідки, гадаю Регулятор не переслідує цього, хто там на готівці профіт втратить. 27 це середня між 28 і 26, тому хто вдало вийшов 28+, а увійде на 27 в досить протяжному проміжку боковика, то з подальшим зниженням ближче до 26 - втратить.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35


а берут почем?..


а себя 27,05, а было и па26,80,
маржа в 2 грн даже была

Такая у них хитрость была: когда в банках на приём, например, было па27,6, то в обменке па26,70 на приём. Цифры те же, но переставляли их в обменке местами себе на пользу, вдруг какая бабушка недоглядит. Это я чётко у них засёк такую уловку. Это у них такое не раз было. В декабре - январе курс продажи у них был выше на 2 грн.(!!!!!), чем на ЧР в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
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