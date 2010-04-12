|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:52
Перес де Куэльяр написав: sani_2012 написав:
Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .*Відправлено з Чату
Погляньте попередні роки в цей проміжок, що вас хвилює? "Метеорит" не впав на Україну, як піднялись котирування так і гепнимся, позначка 27 відпрацьовується, усаджують, а далі вниз, хіба це перший раз.
так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
-
Kvartal-34
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.03.10
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:58
sani_2012 написав:
Картина то класна; только вот 27.20/ меня волнует .*Відправлено з Чату
это вы хотите сдать,то что по 27.85 отобрали,красиво всех сделали,полмесяца прошло,а у вас такой профит!
вы говорите когда совершаете операции,очень полезная инфа,когда надо сливать,когда покупать,а то что волнует,то можно к семейному врачу обращаться,он всё выслушает
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10268
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 1909 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:05
Kvartal-34 написав:
так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також "переїдає" для цього, що видно було на останній сесії МБ, провокуючи відскок без обертів. Завдання полягає в тому, щоб гривню прилаштовували в ОВДП, позичали уряду, та гравці зливали валюту, а не купували її, яка потім потрапить в ЗВР.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2409
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:16
Перес де Куэльяр написав: Kvartal-34 написав:
так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.
Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
-
Kvartal-34
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 31.03.10
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:23
дарий написав:
ЛИБО Импичмент...
Посмотрим, хто переможе...
Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600
и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6918
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25
Kvartal-34 написав: Перес де Куэльяр написав: Kvartal-34 написав:
так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.
Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
. Це вже наслідки, гадаю Регулятор не переслідує цього, хто там на готівці профіт втратить. 27 це середня між 28 і 26, тому хто вдало вийшов 28+, а увійде на 27 в досить протяжному проміжку боковика, то з подальшим зниженням ближче до 26 - втратить.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2409
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25
sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав:
В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
а берут почем?..
а себя 27,05, а было и па26,80,
маржа в 2 грн даже была
Такая у них хитрость была: когда в банках на приём, например, было па27,6, то в обменке па26,70 на приём. Цифры те же, но переставляли их в обменке местами себе на пользу, вдруг какая бабушка недоглядит. Это я чётко у них засёк такую уловку. Это у них такое не раз было. В декабре - январе курс продажи у них был выше на 2 грн.(!!!!!), чем на ЧР в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 09 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1219
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:26
Хмельницкий 27.16-27.3
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1989
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14271
|1658421
|
|
|6553
|1403084
|
|
|159
|268675
|
|