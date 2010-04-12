Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також "переїдає" для цього, що видно було на останній сесії МБ, провокуючи відскок без обертів. Завдання полягає в тому, щоб гривню прилаштовували в ОВДП, позичали уряду, та гравці зливали валюту, а не купували її, яка потім потрапить в ЗВР.
Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.
Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
дарий написав:ЛИБО Импичмент... Посмотрим, хто переможе...
Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ...
Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.
Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
. Це вже наслідки, гадаю Регулятор не переслідує цього, хто там на готівці профіт втратить. 27 це середня між 28 і 26, тому хто вдало вийшов 28+, а увійде на 27 в досить протяжному проміжку боковика, то з подальшим зниженням ближче до 26 - втратить.
Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
а берут почем?..
а себя 27,05, а было и па26,80, маржа в 2 грн даже была
Такая у них хитрость была: когда в банках на приём, например, было па27,6, то в обменке па26,70 на приём. Цифры те же, но переставляли их в обменке местами себе на пользу, вдруг какая бабушка недоглядит. Это я чётко у них засёк такую уловку. Это у них такое не раз было. В декабре - январе курс продажи у них был выше на 2 грн.(!!!!!), чем на ЧР в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
дарий написав:ЛИБО Импичмент... Посмотрим, хто переможе...
Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ...