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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 561562563564>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 203
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:16

  Перес де Куэльяр написав:
  Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.

Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:23

  дарий написав:ЛИБО Импичмент... :mrgreen:
Посмотрим, хто переможе... :wink:


Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ... :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25

  Kvartal-34 написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.

Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
. Це вже наслідки, гадаю Регулятор не переслідує цього, хто там на готівці профіт втратить. 27 це середня між 28 і 26, тому хто вдало вийшов 28+, а увійде на 27 в досить протяжному проміжку боковика, то з подальшим зниженням ближче до 26 - втратить.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35


а берут почем?..


а себя 27,05, а было и па26,80,
маржа в 2 грн даже была

Такая у них хитрость была: когда в банках на приём, например, было па27,6, то в обменке па26,70 на приём. Цифры те же, но переставляли их в обменке местами себе на пользу, вдруг какая бабушка недоглядит. Это я чётко у них засёк такую уловку. Это у них такое не раз было. В декабре - январе курс продажи у них был выше на 2 грн.(!!!!!), чем на ЧР в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:26

Хмельницкий 27.16-27.3
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15

Сегодня доллары в мобильных приложениях банков:

Монобанк - 27,1481
Укрсиббанк - 27,29
Альфа-Банк - 27,25

Какие еще банки меняют валюту онлайн кроме этих? Курс Привата не знаю =(
pantera
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

  pantera написав:Курс Привата не знаю =(

Разве там не курс для карт?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27

  Libo написав:
  дарий написав:ЛИБО Импичмент... :mrgreen:
Посмотрим, хто переможе... :wink:


Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ... :wink:

надо девчат в ванной с шампанским покупать :D
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:39

  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35


а берут почем?..


а себя 27,05, а было и па26,80,
маржа в 2 грн даже была

Поищите менял на рьінке... В моем мухосранске спред 50 копеек в рознице.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:26

  Искатель написав:Читаем:
"Решения НБУ расшатали валютный рынок"
и вспоминаем:
1. Снижение объема обязательной продажи с 50 до 30%
2. Отмена режима Т+1. Теперь можно сразу загнать деньги под покупку и подавать заявку.
3. Увеличение для нерезидентов ежемесячного объема вывода под дивиденды с 5 до 7 млн.(на компанию).

Сегодня исключительно Нацбанк качнул рынок. Утром можно было и не выходить с покупкой, желающие купить были. А перекос больше чем на 30 копеек за день - это спекуляция, чтобы не сказать по-другому. Сам купил утром, сам продал вечером (продал, кстати, больше, чем купил, потому что паникеров набежало).


Долларовых интервенций со стороны НБУ не было. Выкуп лишнего бакса в первой половине дня в два приема состоялся. Включите логику: $20 млн. выкупа в наиболее активной фазе торгов МБ останавливали коррекцию СКВ, а бОльшая суммы долларовой заливко на фоне пустого уже рынка не могла остановить рост курса "американца". И потом, где в итоговом средневзвешенном курсе доллара, который упал на 5,94 коп. отражена послеобеденная "заливка" бакса? По высокому, подчеркну, курсу.

Кстати, реклама постороннего портала на нашей ветке не приветствуется.

US
дядя Caша
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