Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.
Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
дарий написав:ЛИБО Импичмент... Посмотрим, хто переможе...
Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ...
Kvartal-34 написав:так НБУ може піднімати поки всі не сядуть
Не треба змішувати завдання Регулятора до готівкового ринку. Чи Ви вважаєте що Регулятор переспрямує гривню гравців зараз на попит валюти? А який зиск в цьому? Що і хто виграє? НБУ втримує від надмірного просідання котирувань доляра, а також переїдає для цього, що видно було на останній сесії МБ. Завдання полягає в тому, що гривню треба щоб прилаштовували в ОВДП, та зливали валюту гравці, яка потрапить в ЗВР.
Ви гадаєте НБУ не нашкодить тим хто по 28.хх лив доллар профіт отримати?
. Це вже наслідки, гадаю Регулятор не переслідує цього, хто там на готівці профіт втратить. 27 це середня між 28 і 26, тому хто вдало вийшов 28+, а увійде на 27 в досить протяжному проміжку боковика, то з подальшим зниженням ближче до 26 - втратить.
Yuri_61 написав:В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
а берут почем?..
а себя 27,05, а было и па26,80, маржа в 2 грн даже была
Такая у них хитрость была: когда в банках на приём, например, было па27,6, то в обменке па26,70 на приём. Цифры те же, но переставляли их в обменке местами себе на пользу, вдруг какая бабушка недоглядит. Это я чётко у них засёк такую уловку. Это у них такое не раз было. В декабре - январе курс продажи у них был выше на 2 грн.(!!!!!), чем на ЧР в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
дарий написав:ЛИБО Импичмент... Посмотрим, хто переможе...
Ночью победил я. Пруха. Угадывал. +$1600 и еще остались чеки, которые лихорадочно рассовывал по карманам и забыл про них ... Только утром обнаружил. Придется идти сегодня опять, чтоб их утилизировать, а может даже и приумножить ...
Искатель написав:Читаем: "Решения НБУ расшатали валютный рынок" и вспоминаем: 1. Снижение объема обязательной продажи с 50 до 30% 2. Отмена режима Т+1. Теперь можно сразу загнать деньги под покупку и подавать заявку. 3. Увеличение для нерезидентов ежемесячного объема вывода под дивиденды с 5 до 7 млн.(на компанию).
Сегодня исключительно Нацбанк качнул рынок. Утром можно было и не выходить с покупкой, желающие купить были. А перекос больше чем на 30 копеек за день - это спекуляция, чтобы не сказать по-другому. Сам купил утром, сам продал вечером (продал, кстати, больше, чем купил, потому что паникеров набежало).
Долларовых интервенций со стороны НБУ не было. Выкуп лишнего бакса в первой половине дня в два приема состоялся. Включите логику: $20 млн. выкупа в наиболее активной фазе торгов МБ останавливали коррекцию СКВ, а бОльшая суммы долларовой заливко на фоне пустого уже рынка не могла остановить рост курса "американца". И потом, где в итоговом средневзвешенном курсе доллара, который упал на 5,94 коп. отражена послеобеденная "заливка" бакса? По высокому, подчеркну, курсу.
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