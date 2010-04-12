Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25

sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав: В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх

А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35

В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.ххА на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35



а берут почем?.. а берут почем?..

а себя 27,05, а было и па26,80,маржа в 2 грн даже былаТакая у них хитрость была: когда в банках на приём, например, было па27,6, то в обменке па26,70 на приём. Цифры те же, но переставляли их в обменке местами себе на пользу, вдруг какая бабушка недоглядит. Это я чётко у них засёк такую уловку. Это у них такое не раз было. В декабре - январе курс продажи у них был выше на 2 грн.(!!!!!), чем на ЧР в Украине.