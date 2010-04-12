vitaliian написав:

Kalgan написав: Если депозит был оформлен не в отделении, а онлайн (например через П24, даже если средства вносились потом наличными через кассу/терминал) то по окончании срока деньги возвращаются на карту, с которой он был открыт или любую другую приватовскую карту на ваш выбор. И для получения его в кассе нужна карта. Если депозит был оформлен не в отделении, а онлайн (например через П24, даже если средства вносились потом наличными через кассу/терминал) то по окончании срока деньги возвращаются на карту, с которой он был открыт или любую другую приватовскую карту на ваш выбор. И для получения его в кассе нужна карта.

открывал в иб, после окончания депозита средства висели на счёте "до востребования" (его видно в разделе депозиты). Ни на какую карту я с него перевести я средства не мог. Заказал, пришёл в банк с паспортом и картой, даю карту говорят: только паспорт карта не надо. В итоге валютная карта весь срок провалялась без дела, и в кассе оказалась не нужна. Может если конвертировать (без депозита) то пригодилась бы. Но какой смысл? Просто держать деньги на Приватовском счету бессмысленно - попадаешь на комиссию, а депозит можно оформить и снять в кассе без пластика. Вообще приват после национализации такой себе выбор. Курс всегда невыгодный и другие нюансы.