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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:33
komant733 написав:
Так и прием уже 27.15 в городе,тут вопрос ,так кто олень?Или олени все?...
Зп повы днём 27,20-27,30
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Додано: Суб 09 лют, 2019 19:37
Yuri_61 написав:
В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
Пошёл загон на выходные.
Ну ничего, в июне па26.80 затарюсь.
Очень оптимистично! Однако не исключено.
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дарий
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Додано: Суб 09 лют, 2019 19:48
дарий написав: Yuri_61 написав:
В моём мухосранске в обменке па28, 05 !!!! А месяц до этого па 29.хх
А на сайтах обменок Харькова па 27.30 - 27,35
Пошёл загон на выходные.
Ну ничего, в июне па26.80 затарюсь.
Очень оптимистично! Однако не исключено.
26,80 оптимистично? в 2018г. было от /26 до /26,18
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 09 лют, 2019 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 19:50
Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня панове. Схоже дійство на МБ було 23 січня і впали зранку, а з обіда відросли, всі пам*ятають чим закінчилося на наступній сесії. Тобто можна припустити, що знову все руками створено для зливу валюти дорожче на МБ і за цим послідує геп котирувань доляра. ЧР за вихідні відпрацює на вищіх позначках і перегорить, буде готовий в понеділок йти вниз. МБ відкриється зниженням від знаходження коррахунків на ще достатньо низькому рівні і у відсутності попиту розпочнеться розпродаж доляра і підготовки гравців до аукціону ОВДП у вівторок. Як картина панове?
Для меня остался вопрос - на каких уровнях решили слить бакс под Выборы...
Тута есть масса вариантов (вплоть до 28 на пике на 2-3 часа). Однако, это уж при Очень благоприятном раскладе....кака Олени дозволять...
А они все менее наровистые, потому макс. 27.50...
А так, взагали, мабуть, Перес прав (как чуть раньше я и озвучивал).
ОВДП у вівторок - ПОКАЖЕТ.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:03
дарий написав:
Тута есть масса вариантов (вплоть до 28 на пике на 2-3 часа).
Неужели вы всех покупателей держите за оленей? пару дней назад по 27,50 продаж не было а тут по 28 накинутся. По 28 надо было лить в декабре, а сейчас поезд ушел, всем гривна нужна.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:06
vitaliian написав:
26,80 оптимистично? в 2018г. было от /26 до /26,18
Петр Алексеевич победит без вариантов!
Именно поэтому летом па 27 выкуплю у Вас все Ваши честнозаработанные....
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 09 лют, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:10
vitaliian написав:
Неужели вы всех покупателей держите за оленей? пару дней назад по 27,50 продаж не было а тут по 28 накинутся. По 28 надо было лить в декабре, а сейчас поезд ушел, всем гривна нужна
"пару дней назад по 27,50" - то таке.
Важны временные рамки.
Именно "пару дней назад", причем, неважно куда,озадачивают....
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дарий
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:21
vitaliian написав: дарий написав:
Тута есть масса вариантов (вплоть до 28 на пике на 2-3 часа).
Неужели вы всех покупателей держите за оленей? пару дней назад по 27,50 продаж не было а тут по 28 накинутся. По 28 надо было лить в декабре, а сейчас поезд ушел, всем гривна нужна.
Правильне мислення, вільне паливо(гривня) давно прилаштована на депо і в ОВДП, надовго і далеко вгору похід захлинеться. Цифри в обмінках мальвані майже без обертів, розраховані на переляканого "оленя", а їх зараз дуже мало (Ореста і ще декілька не рахуємо), хоч буде кому тицнути носом.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:47
somilitark написав:
это вы хотите сдать,то что по 27.85 отобрали,красиво всех сделали,полмесяца прошло,а у вас такой профит! вы говорите когда совершаете операции,очень полезная инфа,когда надо сливать,когда покупать,а то что волнует,то можно к семейному врачу обращаться,он всё выслушает
Семейный уже не поможет , нужен спец получше ; может кого то порекомендуете ?*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:50
vitaliian написав: Kalgan написав:
Если депозит был оформлен не в отделении, а онлайн (например через П24, даже если средства вносились потом наличными через кассу/терминал) то по окончании срока деньги возвращаются на карту, с которой он был открыт или любую другую приватовскую карту на ваш выбор. И для получения его в кассе нужна карта.
открывал в иб, после окончания депозита средства висели на счёте "до востребования" (его видно в разделе депозиты). Ни на какую карту я с него перевести я средства не мог. Заказал, пришёл в банк с паспортом и картой, даю карту говорят: только паспорт карта не надо. В итоге валютная карта весь срок провалялась без дела, и в кассе оказалась не нужна. Может если конвертировать (без депозита) то пригодилась бы. Но какой смысл? Просто держать деньги на Приватовском счету бессмысленно - попадаешь на комиссию, а депозит можно оформить и снять в кассе без пластика. Вообще приват после национализации такой себе выбор. Курс всегда невыгодный и другие нюансы.
Мужики, учитесь работать с Приват24.
Курс конвертации - да, токо на моменте 27.248 реально выгоден (работает токо в операционное время примерно с 10 до 15 часов). Однако это не часто.
Дальше, нужно иметь бесплатные расчетные карты во всех интересующих Вас валютах.
Для чего :
-Имея текущие или депозитные вклады в этих валютах Вы элементарно можете сами суммы или проценты с этих вкладов переводить и снимать с расчетных карт без комиссии через приват24 - меню -"все услуги" - "услуги" - "заказ налички" - выбираете сумму и дату снятия в любом отделении Привата Страны.
Плюсы -
1. Вам не нужен операционист.
2. Кассы с нового года практически малоочередные (усех на терминалы футболят).
Удобно, быстро и бесплатно.
Любой приватвклад пополняется также бесплатно! (хоть касса хоть терминал).
Процентные ставки по текущим и срочным у постБени - то Другое...
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 09 лют, 2019 20:59, всього редагувалось 5 разів.
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