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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 562563564565

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 203
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:50

Февраль 14года

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:56

Или 15 года ( чем не пример )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:59

  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю, ибо "жити по -новому" в рамках себя лично устраивает, а вот в рамках страны - это либо смешно, либо грустно. Петр, спасибо за то , что ты сделал. Больше ты не сделаешь.
Я не пиарщик, поэтому не пишу про мелочи - продажу мест везде, мегадоходы нужных и ненужных людей, ложь Нафтогаза. Надежда на глупость лохтората. Но она не безгранична. Давай, до свидания
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 09 лют, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:59

Сигареты без фильтра под 30 гривень и водяра там по чем ?( на сейчас )

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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:02

  Навуходоносор написав:
  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю, ибо "жити по -новому" в рамках себя лично устраивает, а вот в рамках страны - это либо смешно, либо грустно. Петр, спасибо за то , что ты сделал. Больше ты не сделаешь.
Я не пиарщик, поэтому не пишу про мелочи - продажу мест везде, мегадоходы нужных людей, наглую ложь Нафтогаза. Надежда на глупость лохтората. Но она не безгранична. Давай, до свидания


А я думал, Царь - Царя поймет.... :oops: :D :wink: :!:
дарий
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