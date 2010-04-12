Февраль 14года
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:50
Февраль 14года
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:56
Или 15 года ( чем не пример )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:59
Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю, ибо "жити по -новому" в рамках себя лично устраивает, а вот в рамках страны - это либо смешно, либо грустно. Петр, спасибо за то , что ты сделал. Больше ты не сделаешь.
Я не пиарщик, поэтому не пишу про мелочи - продажу мест везде, мегадоходы нужных и ненужных людей, ложь Нафтогаза. Надежда на глупость лохтората. Но она не безгранична. Давай, до свидания
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 09 лют, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:59
Сигареты без фильтра под 30 гривень и водяра там по чем ?( на сейчас )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:02
А я думал, Царь - Царя поймет....
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