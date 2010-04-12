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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 563564565566567>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 203
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:50

Февраль 14года

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sani_2012
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Или 15 года ( чем не пример )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:59

  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю, ибо "жити по -новому" в рамках себя лично устраивает, а вот в рамках страны - это либо смешно, либо грустно. Петр, спасибо за то , что ты сделал. Больше ты не сделаешь.
Оставь в покое народ. Хватит ему платить за всех, кто сел ему на шею. ХВАТИТ.
Я не пиарщик, поэтому не пишу про мелочи - продажу мест везде, мегадоходы нужных и ненужных людей, ложь Нафтогаза. Надежда на глупость лохтората. Но она не безгранична. Давай, до свидания
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 09 лют, 2019 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:02

  Навуходоносор написав:
  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю, ибо "жити по -новому" в рамках себя лично устраивает, а вот в рамках страны - это либо смешно, либо грустно. Петр, спасибо за то , что ты сделал. Больше ты не сделаешь.
Я не пиарщик, поэтому не пишу про мелочи - продажу мест везде, мегадоходы нужных людей, наглую ложь Нафтогаза. Надежда на глупость лохтората. Но она не безгранична. Давай, до свидания


А я думал, Царь - Царя поймет.... :oops: :D :wink: :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:06

  дарий написав:
  Навуходоносор написав:
  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю, ибо "жити по -новому" в рамках себя лично устраивает, а вот в рамках страны - это либо смешно, либо грустно. Петр, спасибо за то , что ты сделал. Больше ты не сделаешь.
Я не пиарщик, поэтому не пишу про мелочи - продажу мест везде, мегадоходы нужных людей, наглую ложь Нафтогаза. Надежда на глупость лохтората. Но она не безгранична. Давай, до свидания


А я думал, Царь - Царя поймет.... :oops: :D :wink: :!:

Именно что поймет :oops: Вакарчук подал пару дней назад здравую мысль. Насчет изменения закона о выборах, которых тот же ПАП обещал подать в ВР в 2014..да так и забыл. Один маленький шажок. Сколько сотен таких нужно сделать для того, чтобы придти в Европу? Не в качестве дешевой рабочей силы. Не в качестве аграрной продукции-сырца.
***
Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше.
Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 09 лют, 2019 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:09

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Процентные ставки по текущим и срочным у постБени - то Другое.
в 2х словах, дай задаром банку баксы (иначе как задаром эти ставки не воспринимаю) и со временем он выдаст их тебе без комиссий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 лют, 2019 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:10

Re: Валютный рынок в контексте

Пока не уверен...
То таке.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:14

  vitaliian написав:в 2х словах, дай задаром банку баксы и со временем он выдаст их тебе без комиссий)

melov
9 февраля 2019, 17:44#
Ни один «дурак» в нашей стране не засветит реальные обороты! Этот онлайн-обмен для слоев населения, которые используют малые суммы, в основном для мелких покупок из-за границы… В чем тут фурор?.. Раздули ТАКОЕ… Раньше до ограничений тоже была такая функция, и что?

Пока деньги «электронные», комиссия минимальна, а как снять средства, так выгоднее в «лавку» побежать и поменять «по факту»

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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:17

  vitaliian написав:
  дарий написав:Процентные ставки по текущим и срочным у постБени - то Другое.
в 2х словах, дай задаром банку баксы (иначе как задаром эти ставки не воспринимаю) и со временем он выдаст их тебе без комиссий.


- иногда бесплатный способ хранения;
- возможность избавиться от не очень ликвидных купюр (если повезет);
- безопасный способ в путешествиях.

Пример - Вы щас у ЛИБО в гостях и по 27.248 спокойно тратите грн с расчетной или универсальной карты в торгово-сервисной сети.
Даже Крыжополь Вас не осудит. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:26

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:- безопасный способ в путешествиях.
Безопасный в каком смысле? Читал отзыв какой то чувак заправил машину и хотел рассчитаться карточкой, но банк её заблокировал, а налички у него такой суммы не было, звонил всем знакомым чтобы выслали валюты по вестерн юнион, иначе мог бы в тюрягу загреметь за мошенничество. Я не уверен что это был именно Приват, но знаю не по наслышке как сложно решить даже элементарные вопросы с ГЛ Привата. Тебя футболят в отделение, в этом вся помощь. Для статистики ни один вопрос с ГЛ я не решил.

- возможность избавиться от не очень ликвидных купюр (если повезет);

с таким же успехом вам и насыпят неликвида. Причём внешне они нормальные, только пятна под уф и уже никто не берёт. Представляете если валютой загрузят банкоматы, что там за мусор будет? В кассу хоть вернуть можно (точнее не брать).
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 лют, 2019 21:34, всього редагувалось 4 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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