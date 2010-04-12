Не обижайтесь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:28
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:33
Опять таки все просто.
За 20 лет карт ничего не изменилось.
Штука налом в кармане, все остальные проблемы решаются по мере их возникновения.
П.С. С ГЛ иногда решалось до 2005 г.
И то не Усе....
Востаннє редагувалось дарий в Суб 09 лют, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:34
Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:39
Тот кого поддержит США и не только словами. Против США ни один олигарх не попрёт. Внутри страны победить коррупцию сил нет ни у кого. Без поддержки сильного брата, антикоррупционер быстро превращается в коррупционера. С волками жить по-волчьи выть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 лют, 2019 21:48, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
Проблема качества на падении бакса правда серьезная...
Однако, при любых серьезных Гонах у оленей - также быстро решается...
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:47
Карма у нас така - надіятись на розрулювання майже безнадійної ситуації тим, хто до цієї ситуації привів... У мене лише одне питання - скільки десятиліть потрібно таким «ефективним» кормчим, щоб в країні зявилася елементарні для всього цивілізованого світу дороги! Зрозуміло, що прийшов на посаду, щоб стати самим багатим, щоб з всього мати свою долю, але ж скільки тобі потрібно... Ну зроби хоч щось для країни, для людей... Сьогодні їхав з Києва по трасі Київ - Харків... Це жах! Яма на ямі! Яка Європа?! Який ЄС!
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:47
Чесно не піде.
Букмекери ставлять на нього.І я їх логіку розумію.
ЮВТ у четвер на 1+1 показувала оригінал договору,який складається з людьми,готовими продати за 1000 грн.свій голос.Аваков про це теж заявляв.
Але формально придратись ні до чого.
Інші кандидати не можуть створити такі сітки,бо вони точно бідніші від ПОПа.
Що цікаво - мої розрахунки,які я приводив тут раніше,збіглись з розрахунками штабу ЮВТ.
Я тут писав,що ПОП потрібно буде докупити 2-3 млн.голосів.І ЮВТ ці ж цифри назвала.
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:51
Начнем с того, шо победить коррупцию взагали незззя.
Тем паче в ближайшее время на нашем кумовском постсоветском пространстве.
И америкосы тоже врядли долго будут с нами забавляться..
Надежда токо на новое поколение более "чистых", что ли...
Они уже точно другие!
Дай Бог!
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:52
Re: Валютный рынок в контексте
Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья, знакомые) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 09 лют, 2019 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лют, 2019 21:53
Re: Валютный рынок в контексте
Эстония, Грузия не постсоветское пространство?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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