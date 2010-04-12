vitaliian написав:

дарий написав: - безопасный способ в путешествиях. - безопасный способ в путешествиях.

Безопасный в каком смысле? Читал отзыв какой то чувак заправил машину и хотел рассчитаться карточкой, но банк её заблокировал, а налички у него такой суммы не было, звонил всем знакомым чтобы выслали валюты по вестерн юнион, иначе мог бы в тюрягу загреметь за мошенничество. Я не уверен что это был именно Приват, но знаю не по наслышке как сложно решить даже элементарные вопросы с ГЛ Привата. Тебя футболят в отделение, в этом вся помощь. Для статистики ни один вопрос с ГЛ я не решил.