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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 564565566567>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 203
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:28

  дарий написав:Пока не уверен...
То таке.

Не обижайтесь.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:33

  vitaliian написав:
  дарий написав:- безопасный способ в путешествиях.
Безопасный в каком смысле? Читал отзыв какой то чувак заправил машину и хотел рассчитаться карточкой, но банк её заблокировал, а налички у него такой суммы не было, звонил всем знакомым чтобы выслали валюты по вестерн юнион, иначе мог бы в тюрягу загреметь за мошенничество. Я не уверен что это был именно Приват, но знаю не по наслышке как сложно решить даже элементарные вопросы с ГЛ Привата. Тебя футболят в отделение, в этом вся помощь. Для статистики ни один вопрос с ГЛ я не решил.


Опять таки все просто.
За 20 лет карт ничего не изменилось.
Штука налом в кармане, все остальные проблемы решаются по мере их возникновения. :D

П.С. С ГЛ иногда решалось до 2005 г.
И то не Усе.... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 09 лют, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:34

  Навуходоносор написав: Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше.
Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.


Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:39

  Pupsik написав:
  Навуходоносор написав: Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше.
Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.

Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?

Тот кого поддержит США и не только словами. Против США ни один олигарх не попрёт. Внутри страны победить коррупцию сил нет ни у кого. Без поддержки сильного брата, антикоррупционер быстро превращается в коррупционера. С волками жить по-волчьи выть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 лют, 2019 21:48, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:с таким же успехом вам и насыпят неликвида. Причём внешне они нормальные, только пятна под уф и уже никто не берёт. Представляете если валютой загрузят банкоматы, что там за мусор будет? В кассу хоть вернуть можно (точнее не брать).


Проблема качества на падении бакса правда серьезная...
Однако, при любых серьезных Гонах у оленей - также быстро решается...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:47

  Pupsik написав:
  Навуходоносор написав: Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше.
Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.


Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?

Карма у нас така - надіятись на розрулювання майже безнадійної ситуації тим, хто до цієї ситуації привів... У мене лише одне питання - скільки десятиліть потрібно таким «ефективним» кормчим, щоб в країні зявилася елементарні для всього цивілізованого світу дороги! Зрозуміло, що прийшов на посаду, щоб стати самим багатим, щоб з всього мати свою долю, але ж скільки тобі потрібно... Ну зроби хоч щось для країни, для людей... Сьогодні їхав з Києва по трасі Київ - Харків... Це жах! Яма на ямі! Яка Європа?! Який ЄС!
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:47

  Навуходоносор написав:
  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю

Чесно не піде.
Букмекери ставлять на нього.І я їх логіку розумію.
ЮВТ у четвер на 1+1 показувала оригінал договору,який складається з людьми,готовими продати за 1000 грн.свій голос.Аваков про це теж заявляв.
Але формально придратись ні до чого.
Інші кандидати не можуть створити такі сітки,бо вони точно бідніші від ПОПа.
Що цікаво - мої розрахунки,які я приводив тут раніше,збіглись з розрахунками штабу ЮВТ.
Я тут писав,що ПОП потрібно буде докупити 2-3 млн.голосів.І ЮВТ ці ж цифри назвала.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:51

  vitaliian написав:
  Pupsik написав:
  Навуходоносор написав: Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше.
Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.

Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?

Тот кого поддержит США и не только словами. Против США ни один олигарх не попрёт. Внутри страны победить коррупцию сил нет ни у кого. Антикоррупционер быстро превращается в коррупционера. С волками жить по-волчьи выть.


Начнем с того, шо победить коррупцию взагали незззя. :(
Тем паче в ближайшее время на нашем кумовском постсоветском пространстве. :mrgreen:

И америкосы тоже врядли долго будут с нами забавляться.. 8)
Надежда токо на новое поколение более "чистых", что ли...
Они уже точно другие!
Дай Бог!
:!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:52

Re: Валютный рынок в контексте

Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья, знакомые) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 09 лют, 2019 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Тем паче в ближайшее время на на нашем кумовском постсоветском пространстве
Эстония, Грузия не постсоветское пространство?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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