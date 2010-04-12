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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:02
Zebra написав:
Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.
Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13
Pupsik написав:
Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?
44 кандидата на все случаи жизни )))
Тимошенко Ю.В. - 2 шт
Шевченко - 2 шт
националисты, социалисты, ветераны АТО, олигархи, честные кандидаты и не очень
Нет ни одного человека в стране, который не смог бы найти себе по душе кандидата.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13
Перес де Куэльяр написав: Zebra написав:
Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.
Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.*Відправлено з Чату
Красиво сказано - «починати знову з прірви!», а хто ж в ту прірву загнав?! Ну а версія, що ситий буде менше красти це в наших реаліях хоч раз спрацювало?!
Дивує лише одне, що народ не запитує звіт у лідера нації за минулі п`ять років... Фінансовий форум! Так дотошно викладають і аналізують всі цифри... А у випадку з гарантом тільки емоції - «надіємось що витягне з прірви, надіємось, що ситий і буде в другому терміні менше красти, надіємось шо хоч шось добре зробить»... Аргументи зашибісь! І звіт треба було б почати з кількості населення... А де ж люди поділись?! І якщо такими темпами і ще п’ять років, то хто взагалі залишиться?! Ну і надія купити мільйони голосів за 35 доларів голос - це вінець успіхів п’ятирічного правління! Боюсь, що через п`ять років голос буде коштувати 10 доларів!
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Qwerty
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13
Перес де Куэльяр написав: Zebra написав:
Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.
Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.*Відправлено з Чату
Как показывает Опыт - много денег Не бывает...
Тута мозги скорее...
А Порох стопудодово победит по админресурсу и 10-ти лямов пересичных у пошуках десь в местах обетованных...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:19
Qwerty написав:
Карма у нас така - надіятись на розрулювання майже безнадійної ситуації тим, хто до цієї ситуації привів... У мене лише одне питання - скільки десятиліть потрібно таким «ефективним» кормчим, щоб в країні зявилася елементарні для всього цивілізованого світу дороги! Зрозуміло, що прийшов на посаду, щоб стати самим багатим, щоб з всього мати свою долю, але ж скільки тобі потрібно... Ну зроби хоч щось для країни, для людей... Сьогодні їхав з Києва по трасі Київ - Харків... Це жах! Яма на ямі! Яка Європа?! Який ЄС!
Все просто... Дорога Харьков - Славянск...
Держите себя в руках, щоб не заснуть...Качество - Европа.
Тоже проходили...
Бей своих, шоб чужие боялись...
Ну и доендполслед. Полтава - Даже Западная отдыхает...
П.С. В 15-том 200 км Славянск-Харьков отдыхала Полтава! Зато ни одной машины в обе стороны! Тоже были плюсы...
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