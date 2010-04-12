Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13

Перес де Куэльяр написав: Zebra написав: Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов. Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.

Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.



*Відправлено з Чату Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.

Красиво сказано - «починати знову з прірви!», а хто ж в ту прірву загнав?! Ну а версія, що ситий буде менше красти це в наших реаліях хоч раз спрацювало?!Дивує лише одне, що народ не запитує звіт у лідера нації за минулі п`ять років... Фінансовий форум! Так дотошно викладають і аналізують всі цифри... А у випадку з гарантом тільки емоції - «надіємось що витягне з прірви, надіємось, що ситий і буде в другому терміні менше красти, надіємось шо хоч шось добре зробить»... Аргументи зашибісь! І звіт треба було б почати з кількості населення... А де ж люди поділись?! І якщо такими темпами і ще п’ять років, то хто взагалі залишиться?! Ну і надія купити мільйони голосів за 35 доларів голос - це вінець успіхів п’ятирічного правління! Боюсь, що через п`ять років голос буде коштувати 10 доларів!