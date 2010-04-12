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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 565566567568>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 203
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:02

  Zebra написав:Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.

Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13

  Pupsik написав:Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?


44 кандидата на все случаи жизни )))

Тимошенко Ю.В. - 2 шт
Шевченко - 2 шт
националисты, социалисты, ветераны АТО, олигархи, честные кандидаты и не очень

Нет ни одного человека в стране, который не смог бы найти себе по душе кандидата.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.

Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.

*Відправлено з Чату

Красиво сказано - «починати знову з прірви!», а хто ж в ту прірву загнав?! Ну а версія, що ситий буде менше красти це в наших реаліях хоч раз спрацювало?!
Дивує лише одне, що народ не запитує звіт у лідера нації за минулі п`ять років... Фінансовий форум! Так дотошно викладають і аналізують всі цифри... А у випадку з гарантом тільки емоції - «надіємось що витягне з прірви, надіємось, що ситий і буде в другому терміні менше красти, надіємось шо хоч шось добре зробить»... Аргументи зашибісь! І звіт треба було б почати з кількості населення... А де ж люди поділись?! І якщо такими темпами і ще п’ять років, то хто взагалі залишиться?! Ну і надія купити мільйони голосів за 35 доларів голос - це вінець успіхів п’ятирічного правління! Боюсь, що через п`ять років голос буде коштувати 10 доларів!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:13

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:Среди тех кого узнал политическую позицию (родственники, друзья) больше всего за Порошенко и Бениного клоуна, за Юлю почти никого. Рано Петю списывать со счетов.

Так кожен розуміє, з того вибору що пропонується і які там «голодранці» почнуть для себе рвати-грабувати країну, то краще ПОП ситий, можливо щось більше зробить за другий термін, а ніж починати знову з прірви. Писав це ще рік назад, зараз багатьом прозріння доходить.

*Відправлено з Чату


Как показывает Опыт - много денег Не бывает...
Тута мозги скорее...

А Порох стопудодово победит по админресурсу и 10-ти лямов пересичных у пошуках десь в местах обетованных... :?
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Карма у нас така - надіятись на розрулювання майже безнадійної ситуації тим, хто до цієї ситуації привів... У мене лише одне питання - скільки десятиліть потрібно таким «ефективним» кормчим, щоб в країні зявилася елементарні для всього цивілізованого світу дороги! Зрозуміло, що прийшов на посаду, щоб стати самим багатим, щоб з всього мати свою долю, але ж скільки тобі потрібно... Ну зроби хоч щось для країни, для людей... Сьогодні їхав з Києва по трасі Київ - Харків... Це жах! Яма на ямі! Яка Європа?! Який ЄС!


Все просто... Дорога Харьков - Славянск...
Держите себя в руках, щоб не заснуть...Качество - Европа.
Тоже проходили...

Бей своих, шоб чужие боялись... :shock:

Ну и доендполслед. Полтава - Даже Западная отдыхает... :mrgreen:

П.С. В 15-том 200 км Славянск-Харьков отдыхала Полтава! Зато ни одной машины в обе стороны! Тоже были плюсы... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:27.15 в Киеве? Опт готов брать по столько?)) По 27.15 могут выкупать то, что успели напарить по 27.30
Я вас удивлю, но по 27.25 уже брали сегодня.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:12

  tea написав:
  Навуходоносор написав:
  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю

Чесно не піде.
Букмекери ставлять на нього.І я їх логіку розумію.
ЮВТ у четвер на 1+1 показувала оригінал договору,який складається з людьми,готовими продати за 1000 грн.свій голос.Аваков про це теж заявляв.
Але формально придратись ні до чого.
Інші кандидати не можуть створити такі сітки,бо вони точно бідніші від ПОПа.
Що цікаво - мої розрахунки,які я приводив тут раніше,збіглись з розрахунками штабу ЮВТ.
Я тут писав,що ПОП потрібно буде докупити 2-3 млн.голосів.І ЮВТ ці ж цифри назвала.

мне больше Порошенко устраивает чем Юля - я бы тоже договор подписал ... Юля адрес конторы не говорила? А то гугл не может помочь.
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:17

  Proofy написав:
  Alex2006 написав:27.15 в Киеве? Опт готов брать по столько?)) По 27.15 могут выкупать то, что успели напарить по 27.30
Я вас удивлю, но по 27.25 уже брали сегодня.

Никто за вас не волнуется,я знаю что вы по 26.95 откупились и сейчас кайфуете,а если курс в понедельник начнёт пятиться вниз,то потом все узнают,что по 27.35 вы сегодня слились,ничего нового под луной(с) 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Kvartal-34 написав:мне больше Порошенко устраивает чем Юля - я бы тоже договор подписал ... Юля адрес конторы не говорила? А то гугл не может помочь.


Юля вариант проигрышный по жизни...
Ну не "смогет" при всем ее опыте и радикальной смене имиджа..
Даже если Звезды правильно лягут.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Юля вариант проигрышный по жизни...

БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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