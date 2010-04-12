vitaliian написав:БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).
Похожее (меньшего масштаба) видел поздней осенью в Иллинойсе лет 15 назад. А в Ю.Каролине дороги - бархат, у них зимы нет. Выход - цементобетон (как на взлетных полосах), так сейчас строят в Европе, но он стоит раза в 3 дороже и намного сложнее в укладке.
Похожее (меньшего масштаба) видел поздней осенью в Иллинойсе лет 15 назад. А в Ю.Каролине дороги - бархат, у них зимы нет. Выход - цементобетон (как на взлетных полосах), так сейчас строят в Европе, но он стоит раза в 3 дороже и намного сложнее в укладке.
есть в Украине села, где при советской власти сделали бетонные дороги ( наверно у партии асфальта не хватало), так они до сих пор идеальные ... тех председателей колхозов поминают добрым словом