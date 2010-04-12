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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 564565566567

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 203
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:12

  tea написав:
  Навуходоносор написав:
  дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!

Кому и кобыла невеста, конечно.
Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю

Чесно не піде.
Букмекери ставлять на нього.І я їх логіку розумію.
ЮВТ у четвер на 1+1 показувала оригінал договору,який складається з людьми,готовими продати за 1000 грн.свій голос.Аваков про це теж заявляв.
Але формально придратись ні до чого.
Інші кандидати не можуть створити такі сітки,бо вони точно бідніші від ПОПа.
Що цікаво - мої розрахунки,які я приводив тут раніше,збіглись з розрахунками штабу ЮВТ.
Я тут писав,що ПОП потрібно буде докупити 2-3 млн.голосів.І ЮВТ ці ж цифри назвала.

мне больше Порошенко устраивает чем Юля - я бы тоже договор подписал ... Юля адрес конторы не говорила? А то гугл не может помочь.
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:17

  Proofy написав:
  Alex2006 написав:27.15 в Киеве? Опт готов брать по столько?)) По 27.15 могут выкупать то, что успели напарить по 27.30
Я вас удивлю, но по 27.25 уже брали сегодня.

Никто за вас не волнуется,я знаю что вы по 26.95 откупились и сейчас кайфуете,а если курс в понедельник начнёт пятиться вниз,то потом все узнают,что по 27.35 вы сегодня слились,ничего нового под луной(с) 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Kvartal-34 написав:мне больше Порошенко устраивает чем Юля - я бы тоже договор подписал ... Юля адрес конторы не говорила? А то гугл не может помочь.


Юля вариант проигрышный по жизни...
Ну не "смогет" при всем ее опыте и радикальной смене имиджа..
Даже если Звезды правильно лягут.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:39

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Юля вариант проигрышный по жизни...

БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 00:01

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).


Вы правы на сто процентов!

Для Руля шось чуть-чуть не фатает...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 00:17

  Qwerty написав:Сьогодні їхав з Києва по трасі Київ - Харків... Це жах! Яма на ямі! Яка Європа?! Який ЄС!

Дороги в Германии после настоящей зимы
https://fishki.net/1250643-dorogi-v-ger ... -zimy.html

Похожее (меньшего масштаба) видел поздней осенью в Иллинойсе лет 15 назад. А в Ю.Каролине дороги - бархат, у них зимы нет.
Выход - цементобетон (как на взлетных полосах), так сейчас строят в Европе, но он стоит раза в 3 дороже и намного сложнее в укладке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 00:38

  Starikan написав:
  Qwerty написав:Сьогодні їхав з Києва по трасі Київ - Харків... Це жах! Яма на ямі! Яка Європа?! Який ЄС!

Дороги в Германии после настоящей зимы
https://fishki.net/1250643-dorogi-v-ger ... -zimy.html

Похожее (меньшего масштаба) видел поздней осенью в Иллинойсе лет 15 назад. А в Ю.Каролине дороги - бархат, у них зимы нет.
Выход - цементобетон (как на взлетных полосах), так сейчас строят в Европе, но он стоит раза в 3 дороже и намного сложнее в укладке.

есть в Украине села, где при советской власти сделали бетонные дороги ( наверно у партии асфальта не хватало), так они до сих пор идеальные ... тех председателей колхозов поминают добрым словом
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:26

Re: Валютный рынок в контексте

20 км через Харьков и 50 км плюс-минус Полтава все тоже, вроде, понимают...

Ну это никак воровать не мешает...
Отмазка ,шо- это трасса ,и :mrgreen: региональная проблема, а город не причем -уже тоже не интересно...
:oops:
То таке.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 02:30

  Kvartal-34 написав:
  tea написав:Я тут писав,що ПОП потрібно буде докупити 2-3 млн.голосів.І ЮВТ ці ж цифри назвала.

мне больше Порошенко устраивает чем Юля - я бы тоже договор подписал ... Юля адрес конторы не говорила? А то гугл не может помочь.

Йдете в місцевий штаб Порошенка і пропонуєте свій голос за 1000 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:33

  Pupsik написав:
  Навуходоносор написав: Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше.
Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.


Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?


Уместнее об этом поговорить на более профильном форуме. ДС, конечно, приятно, что не оставляют его детище даже в выходные, однако лучше "за выборы" и потенциал кандидатов в президенты потолкоать на "Политических дискуссиях".

US
дядя Caша
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