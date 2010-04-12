дарий написав:Петр Алексеевич победит без вариантов!
Кому и кобыла невеста, конечно. Надеюсь, что ПАП честно уйдет в историю
Чесно не піде. Букмекери ставлять на нього.І я їх логіку розумію. ЮВТ у четвер на 1+1 показувала оригінал договору,який складається з людьми,готовими продати за 1000 грн.свій голос.Аваков про це теж заявляв. Але формально придратись ні до чого. Інші кандидати не можуть створити такі сітки,бо вони точно бідніші від ПОПа. Що цікаво - мої розрахунки,які я приводив тут раніше,збіглись з розрахунками штабу ЮВТ. Я тут писав,що ПОП потрібно буде докупити 2-3 млн.голосів.І ЮВТ ці ж цифри назвала.
мне больше Порошенко устраивает чем Юля - я бы тоже договор подписал ... Юля адрес конторы не говорила? А то гугл не может помочь.
Alex2006 написав:27.15 в Киеве? Опт готов брать по столько?)) По 27.15 могут выкупать то, что успели напарить по 27.30
Я вас удивлю, но по 27.25 уже брали сегодня.
Никто за вас не волнуется,я знаю что вы по 26.95 откупились и сейчас кайфуете,а если курс в понедельник начнёт пятиться вниз,то потом все узнают,что по 27.35 вы сегодня слились,ничего нового под луной(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian написав:БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).
Похожее (меньшего масштаба) видел поздней осенью в Иллинойсе лет 15 назад. А в Ю.Каролине дороги - бархат, у них зимы нет. Выход - цементобетон (как на взлетных полосах), так сейчас строят в Европе, но он стоит раза в 3 дороже и намного сложнее в укладке.
Похожее (меньшего масштаба) видел поздней осенью в Иллинойсе лет 15 назад. А в Ю.Каролине дороги - бархат, у них зимы нет. Выход - цементобетон (как на взлетных полосах), так сейчас строят в Европе, но он стоит раза в 3 дороже и намного сложнее в укладке.
есть в Украине села, где при советской власти сделали бетонные дороги ( наверно у партии асфальта не хватало), так они до сих пор идеальные ... тех председателей колхозов поминают добрым словом
Навуходоносор написав: Петр, конечно, умница. Команда у него то что надо. Именно поэтому - никогда больше. Человек понимает что делает. Но этого крайне мало.
Кто имеет потенциал изменить ситуацию к лучшему?
Уместнее об этом поговорить на более профильном форуме. ДС, конечно, приятно, что не оставляют его детище даже в выходные, однако лучше "за выборы" и потенциал кандидатов в президенты потолкоать на "Политических дискуссиях".