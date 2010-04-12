В понедельник-вторник, когда опубликуют данные по интервенциям, вернемся к этому вопросу. ОК?
Курса, что ли? ОК, не проблема, больше не буду. Я просто сослался на них, т.к. там открыто написали о том, что тут даже не упоминали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:39
В понедельник-вторник, когда опубликуют данные по интервенциям, вернемся к этому вопросу. ОК?
Курса, что ли? ОК, не проблема, больше не буду. Я просто сослался на них, т.к. там открыто написали о том, что тут даже не упоминали.
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:42
Re: Валютный рынок в контексте
лучше копируйте цитату, как правило гугл знает где чьи цитаты, если кому то захочется найти первоисточник.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:49
"А еще Земляным червяком...Желтым земляным червяком" (Багира мудрому удаву Каа в мультике про Маугли). Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?
US
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:52
Не будет Народ у нас пошел пуганый. Тут полветки Вашей вещают, что "доллар летит в пропасть". Но как только будет намек на разворот, они же первые побегут в обменки
Психология везде рулит.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:14
Кто пас стадо овец тот знает что будет, если одна овца побежит... Куда побежит овца в понедельник туда и курс пойдёт, если в рукаве у НБУ нет другого сценария.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 11:22, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:16
Благодарю за ответ. ("Не будет") Остальное от лукавого.
US
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46
Хто пас стадо вівців... Хороша фраза! Нагадало з Ільфа і Петрова - «Трамвай побудувати - не ішака купить... В натовпі почувся гучний регіт Бендера. Він оцінив сказане!»
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:21
Re: Валютный рынок в контексте
есть такие, кто внимательно следит за ходом переговоров США-Китай по пошлинам? огласите свое резюме и прогнозы, каковы шансы на третий этап повышения до 25% ?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:52
Там всегда тексты написаны в специальной манере, чтобы разогреть панику у оленей Якобы скрытые схемы, анализ как все станет плохо с курсом и т.д, но олени, которые им следуют, почему-то всегда оказываются в минусе А кто-то за их счет оказывается в хорошем плюсе) И этот кто-то как раз и заинтересован в таких текстах)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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