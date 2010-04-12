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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 565566567568

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 204
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:39

  дядя Caша написав:Долларовых интервенций со стороны НБУ не было. Выкуп лишнего бакса в первой половине дня в два приема состоялся.

В понедельник-вторник, когда опубликуют данные по интервенциям, вернемся к этому вопросу. ОК?

  дядя Caша написав:
Кстати, реклама постороннего портала на нашей ветке не приветствуется.

Курса, что ли? ОК, не проблема, больше не буду. Я просто сослался на них, т.к. там открыто написали о том, что тут даже не упоминали.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Курса, что ли? ОК, не проблема, больше не буду. Я просто сослался на них, т.к. там открыто написали о том, что тут даже не упоминали.
лучше копируйте цитату, как правило гугл знает где чьи цитаты, если кому то захочется найти первоисточник.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:49

  vitaliian написав:
  Искатель написав:Курса, что ли? ОК, не проблема, больше не буду. Я просто сослался на них, т.к. там открыто написали о том, что тут даже не упоминали.
лучше копируйте цитату, как правило гугл знает где чьи цитаты, если кому то захочется найти первоисточник.


"А еще Земляным червяком...Желтым земляным червяком" (Багира мудрому удаву Каа в мультике про Маугли). Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:52

  дядя Caша написав:"А еще Земляным червяком...Желтым земляным червяком" (Багира мудрому удаву Каа в мультике про Маугли). Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?

US


Не будет :) Народ у нас пошел пуганый. Тут полветки Вашей вещают, что "доллар летит в пропасть". Но как только будет намек на разворот, они же первые побегут в обменки :)
Психология везде рулит.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:14

  дядя Caша написав: Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?

Кто пас стадо овец тот знает что будет, если одна овца побежит... Куда побежит овца в понедельник туда и курс пойдёт, если в рукаве у НБУ нет другого сценария.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 лют, 2019 11:22, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:16

  Искатель написав:
  дядя Caша написав:"А еще Земляным червяком...Желтым земляным червяком" (Багира мудрому удаву Каа в мультике про Маугли). Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?

US


Не будет :) Народ у нас пошел пуганый. Тут полветки Вашей вещают, что "доллар летит в пропасть". Но как только будет намек на разворот, они же первые побегут в обменки :)
Психология везде рулит.


Благодарю за ответ. ("Не будет") Остальное от лукавого.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46

  vitaliian написав:
  дядя Caша написав: Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?

Кто пас стадо овец тот знает что будет, если одна овца побежит... Куда побежит овца в понедельник туда и курс пойдёт, если в рукаве у НБУ нет другого сценария.

Хто пас стадо вівців... Хороша фраза! Нагадало з Ільфа і Петрова - «Трамвай побудувати - не ішака купить... В натовпі почувся гучний регіт Бендера. Він оцінив сказане!»
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

есть такие, кто внимательно следит за ходом переговоров США-Китай по пошлинам? огласите свое резюме и прогнозы, каковы шансы на третий этап повышения до 25% ?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:52

  Искатель написав:Курса, что ли? ОК, не проблема, больше не буду. Я просто сослался на них, т.к. там открыто написали о том, что тут даже не упоминали.

Там всегда тексты написаны в специальной манере, чтобы разогреть панику у оленей :) Якобы скрытые схемы, анализ как все станет плохо с курсом и т.д, но олени, которые им следуют, почему-то всегда оказываются в минусе :) А кто-то за их счет оказывается в хорошем плюсе) И этот кто-то как раз и заинтересован в таких текстах)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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