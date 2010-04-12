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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 566567568569

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 204
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:00

Libo, і Вам моє шанування. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  Libo написав:
  tea написав:Йдете в місцевий штаб Порошенка і пропонуєте свій голос за 1000 грн.


Но уже с вами в Киеве. …
:lol: :lol: :lol:

На футбол 21-го йдете?Динамо - Олімпіакос?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:27

  tea написав:На футбол 21-го йдете?Динамо - Олімпіакос?


Я буду только в марте. Посмотрю по телику :? .
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:гражданским достоинством

За Гриценка?


1.Против длинных языков.

2. Далек от конпирологии искать в пятничном безоборотном курсовом залете доллара на МБ заговор масонов, однако, как гласит характеристика из советских времен "В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил воду". "Наличка" взлетела достаточно сильно на "зеленом" ралли межбанка. Не все рынки могли похвалиться оборотами, хотя кто-то наверняка заработал. Безотносительно комментов известного сайта.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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