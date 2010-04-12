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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:00
Libo, і Вам моє шанування.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:13
Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:17
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:27
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:28
1.Против длинных языков.
2. Далек от конпирологии искать в пятничном безоборотном курсовом залете доллара на МБ заговор масонов, однако, как гласит характеристика из советских времен "В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил воду". "Наличка" взлетела достаточно сильно на "зеленом" ралли межбанка. Не все рынки могли похвалиться оборотами, хотя кто-то наверняка заработал. Безотносительно комментов известного сайта.
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