В Украине стремительно дешевеет доллар – всего за несколько месяцев курс укрепился с 28 до 26,6 грн/$. Финансовые аналитики поясняют: для участников рынка такая ситуация не стала сюрпризом. Спрос на доллары традиционно из года в год снижается в конце января – в начале февраля.гривня укрепляется из-за сезонных факторов – активный выпуск ОВГЗ, низкий спрос покупателей и валютные выручки экспортеров;доллар дешевеет в феврале несколько лет подряд.Гривня идет на рекордПик укрепления ожидается в середине февраля. Правда мнения экономистов о том, как может измениться курс, расходятся. 26,5 грн/$ – красная линия, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Эксперт уверен, что ниже этой отметки американской валюте опуститься не удастся. Правда, и этот показатель станет рекордно низким за текущий год."Спрос на рынке низкий, предложение хорошее. Видим уже достаточно длительный период сезонное укрепление гривни. У нас, покамест, валюта очень зависит от сезонных факторов. От урожая аграриев, от критического импорта", – поясняет аналитик.Кроме того, Министерство финансов в связи с тем, что гарантии от Мирового банка на 17,6 млрд грн перенесли на февраль, приняли решение увеличить выпуск облигаций внутреннего госдолга. Это поспособствовало тому, что инвесторы были вынуждены продавать валюту, покупать гривню и уже с ее помощью приобретать номинированные в нацвалюте бумаги.При этом ставки по таким облигациям, как уже писал OBOZREVATEL, выше, чем по банковским депозитам. С одной стороны это позволяет привлечь в бюджет дополнительный денежный ресурс, а с другой – дает возможность укрепиться гривне."На неделю – да, будет укрепляться. Но, вполне возможно, что уже к концу месяца ситуация может измениться. Все эти сезонные колебания не должны вызывать какого-либо резонанса. Это нормальная ситуация, при которой мы существуем уже много лет. Пока рынки не сильно развиты, будет продолжаться таким образом", – прогнозирует эксперт.Что будет с курсом доллара в 2019 годуВ 2019 году на погашение государственного долга потратят 417,4 млрд грн. При этом общие доходы бюджета на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Это около 40% всех доходов страны. На погашение внешних кредитов направят новые транши МВФ и запасы из золото-валютных резервов Нацбанка. При таких условиях, отмечают аналитики, вероятнее всего НБУ будет сдерживаться от чрезмерного укрепления гривни и при возможности наоборот – будет выходить на рынок для покупки "излишков".В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитиковПрогнозы по курсу на 2019 год:29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что нижняя отметка для среднего за год курса – 28,5 грн/$. "Наш базовый прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами", – отмечает аналитик.Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.К слову, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2019 году колебания курса гривни к доллару будут незначительными. "Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке".