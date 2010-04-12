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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 567568569570>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 205
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
18%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:гражданским достоинством

За Гриценка?


1.Против длинных языков.

2. Далек от конпирологии искать в пятничном безоборотном курсовом залете доллара на МБ заговор масонов, однако, как гласит характеристика из советских времен "В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил воду". "Наличка" взлетела достаточно сильно на "зеленом" ралли межбанка. Не все рынки могли похвалиться оборотами, хотя кто-то наверняка заработал. Безотносительно комментов известного сайта.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:10

  Pupsik написав:Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.

Особо сезонно не сливали,как обычно на хлебушек,странно,тут многие считают,что целая толпа вышла из зелёного переулка и пошла в направлении если не ОВГЗ,то хотя бы депозитов 8)
На самом деле единицы решили прошвырнуться на поезде сезонность в контексте выборов.
Ажиотаж на наличке поутих,котировки не особо выросли в воскресенье,всё внимание на МБ,который под конец рабочего дня в пятницу засветил неприличные цифры.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:58

  somilitark написав:На самом деле единицы решили прошвырнуться на поезде сезонность в контексте выборов.

давно хотел поинтересоваться: на основании каких данных вы считаете?
"доходы камнем вниз", "единицы решили"...
это единицы из ваших родственников-знакомых, или единицы в Бердичеве, или единицы в Житомирской области?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:04

  Pupsik написав:Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.

То у людей почалося зубожіння -грощі закінчились - :mrgreen: понесли бакси, коли бакси закінчаться понесуть золото -срібло.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:35

  Искатель написав:
  дядя Caша написав:"А еще Земляным червяком...Желтым земляным червяком" (Багира мудрому удаву Каа в мультике про Маугли). Надеюсь, о странностях послеобеденного в пятницу(!!!) обострения аппетита к доллару после дополуденного отстутствия оного на фоне изобилия бакса, разногласий не будет?

US


Не будет :) Народ у нас пошел пуганый. Тут полветки Вашей вещают, что "доллар летит в пропасть". Но как только будет намек на разворот, они же первые побегут в обменки :)
Психология везде рулит.

Бежать? а есть им с чем бежать туда? Просто включат реверс и будут верещать наоборот.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:44

Re: Валютный рынок в контексте

В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитиков

В Украине стремительно дешевеет доллар – всего за несколько месяцев курс укрепился с 28 до 26,6 грн/$. Финансовые аналитики поясняют: для участников рынка такая ситуация не стала сюрпризом. Спрос на доллары традиционно из года в год снижается в конце января – в начале февраля.

курс доллара в Украине до 15 февраля может опуститься с 26,6 до 26,3 грн/$;

гривня укрепляется из-за сезонных факторов – активный выпуск ОВГЗ, низкий спрос покупателей и валютные выручки экспортеров;

доллар дешевеет в феврале несколько лет подряд.

Гривня идет на рекорд
Пик укрепления ожидается в середине февраля. Правда мнения экономистов о том, как может измениться курс, расходятся. 26,5 грн/$ – красная линия, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Эксперт уверен, что ниже этой отметки американской валюте опуститься не удастся. Правда, и этот показатель станет рекордно низким за текущий год.

"Спрос на рынке низкий, предложение хорошее. Видим уже достаточно длительный период сезонное укрепление гривни. У нас, покамест, валюта очень зависит от сезонных факторов. От урожая аграриев, от критического импорта", – поясняет аналитик.

Кроме того, Министерство финансов в связи с тем, что гарантии от Мирового банка на 17,6 млрд грн перенесли на февраль, приняли решение увеличить выпуск облигаций внутреннего госдолга. Это поспособствовало тому, что инвесторы были вынуждены продавать валюту, покупать гривню и уже с ее помощью приобретать номинированные в нацвалюте бумаги.

При этом ставки по таким облигациям, как уже писал OBOZREVATEL, выше, чем по банковским депозитам. С одной стороны это позволяет привлечь в бюджет дополнительный денежный ресурс, а с другой – дает возможность укрепиться гривне.

Аналитик Вадим Иосуб считает, что курс доллара может уже на следующей неделе опуститься до отметки 26,3 грн/$. “На ближайшую неделю мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн", – прогнозирует эксперт.

С таким же прогнозом соглашается аналитик Егор Комов. По его словам, через пять-семь дней украинцы на наличном рынке смогут покупать валюта по цене 26,3-26,4 грн/$.

"На неделю – да, будет укрепляться. Но, вполне возможно, что уже к концу месяца ситуация может измениться. Все эти сезонные колебания не должны вызывать какого-либо резонанса. Это нормальная ситуация, при которой мы существуем уже много лет. Пока рынки не сильно развиты, будет продолжаться таким образом", – прогнозирует эксперт.

Что будет с курсом доллара в 2019 году
В 2019 году на погашение государственного долга потратят 417,4 млрд грн. При этом общие доходы бюджета на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Это около 40% всех доходов страны. На погашение внешних кредитов направят новые транши МВФ и запасы из золото-валютных резервов Нацбанка. При таких условиях, отмечают аналитики, вероятнее всего НБУ будет сдерживаться от чрезмерного укрепления гривни и при возможности наоборот – будет выходить на рынок для покупки "излишков".

В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитиков

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что нижняя отметка для среднего за год курса – 28,5 грн/$. "Наш базовый прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами", – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

К слову, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2019 году колебания курса гривни к доллару будут незначительными. "Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке".
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:09

[quote="4577891:Surfer"][quote]В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитиков

Х.ЕГО З. как реагировать на этот пост
Р/S и на того,кто его разместил :mrgreen:
Может кто подскажет :roll:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:18

  Surfer написав:
курс доллара в Украине до 15 февраля может опуститься с 26,6 до 26,3 грн/$;


с такой же вероятностью он может и не опуститься
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте

Статья явно заказная расчитанная на аленей. 26.60 еще не было.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:40

  Zebra написав:Статья явно заказная расчитанная на аленей. 26.60 еще не было.

А Я ж очём ,3,14здёж с первых буков "В Украине стремительно дешевеет доллар – всего за несколько месяцев курс укрепился с 28 до 26,6 грн/$. ...."
Та я ж тока за,но так примитивно-шо прям некуда. :twisted:
сірий
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