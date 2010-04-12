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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 567568569570

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 205
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
18%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:58

Походу этот укрепляж , имхо , был вызван китайским новым годом , там пару недель никто нормально не работает ,+ неделя до и неделя после, тоесть наши туда $ не могут отправить,поэтому и возник временный переизбыток бакса на тэрэнах...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:01

  Yuri_T написав:давно хотел поинтересоваться: на основании каких данных вы считаете?
"доходы камнем вниз", "единицы решили"...

Уважаемый,вы прочтите исходное сообщение,сравните его например со среднестатическим в прошлом январе,а потом уже делайте выводы.
Сдают на хлебушек постоянно,в среднем под 200 мио в месяц,в этом январе даже меньше сдали,в традиционно "закупочных" по валюте месяцах,тоже позитивное сальдо по покупке,но меньше,50-100 мио,иногда в ноль.
Из этого сделал вывод,что сдавали на хлеб по обычному,мы не вышли из этих рамок в январе,выходит "сезонных качелистов" было в рамках статпогрешности.
Доходы камнем вниз,это когда собирают 80% от плана,надеясь на перевыполнение при таком форсмажоре как растаможка десятков тысяч евроблях,вы согласны или надо тут открывать справочные таблицы по сопромату?
Это общедоступные данные,вы можете поддать их анализу,если конечно есть возможности.
Вы внимательно прочитали,шевеля губами?
Тогда идём дальше,относительно "моих знакомых",я считаю правилом дурного тона спрашивать о доходах у знакомых,я вижу косвенно,во всём мире есть понятие сопоставления доходов и расходов,так вот если один мой близкий родственник,который сам строитель,не может доковырять в своей 44-х метровой квартире ремонт уже на протяжении 6-ти лет,то мне не надо спрашивать и его доходах,по-моему всё понятно :lol:
Даже коренному киевлянину это можно осилить,я не говорю что с первого раза,но надо стараться,тем более бравировать этим весьма условным преимуществом тоже как-то не от полноценного образования и качественного воспитания от родителей,но то такэ,на скорость не влияет,тем более,если взять историю и вспомнить,что буквально три поколения назад после войны Киев насчитывал в 10-ть раз меньшее количество проживающих,то понятие "коренной киевлянин" весьма условное,на поверку окажется,что мама у такого "коренного" из Фастова,а папа скорее всего с хутора близ Диканьки,но сын конечно уже может себе позволить употребить такое выражение,это добавит ему баллов в лице какой-то необтёсанной секретарши из Болградского района 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:24

  vitaliian написав:
  дарий написав:Юля вариант проигрышный по жизни...

БЮТ в парламенте пережили всех: Коммунистов, Социалистов, Нашу Украину, СДПУ(о), Регионалов, Свободу, Удар, Нар.Самооборону... Разве можно политического долгожителя считать лузером? Из тюрьмы и снова в парламент. Кто ещё из политиков может похвастаться такими кульбитами? Юле равных нет (я не фанат, просто оцениваю факты).


Ну прям...
Луцик тоже може....
Он правда пока и не претендует... :lol:
Хотя и был замечен в пьянке...
Не принципиально точно! :D
дарий
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