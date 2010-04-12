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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:58
Походу этот укрепляж , имхо , был вызван китайским новым годом , там пару недель никто нормально не работает ,+ неделя до и неделя после, тоесть наши туда $ не могут отправить,поэтому и возник временный переизбыток бакса на тэрэнах...
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:01
Уважаемый,вы прочтите исходное сообщение,сравните его например со среднестатическим в прошлом январе,а потом уже делайте выводы.
Сдают на хлебушек постоянно,в среднем под 200 мио в месяц,в этом январе даже меньше сдали,в традиционно "закупочных" по валюте месяцах,тоже позитивное сальдо по покупке,но меньше,50-100 мио,иногда в ноль.
Из этого сделал вывод,что сдавали на хлеб по обычному,мы не вышли из этих рамок в январе,выходит "сезонных качелистов" было в рамках статпогрешности.
Доходы камнем вниз,это когда собирают 80% от плана,надеясь на перевыполнение при таком форсмажоре как растаможка десятков тысяч евроблях,вы согласны или надо тут открывать справочные таблицы по сопромату?
Это общедоступные данные,вы можете поддать их анализу,если конечно есть возможности.
Вы внимательно прочитали,шевеля губами?
Тогда идём дальше,относительно "моих знакомых",я считаю правилом дурного тона спрашивать о доходах у знакомых,я вижу косвенно,во всём мире есть понятие сопоставления доходов и расходов,так вот если один мой близкий родственник,который сам строитель,не может доковырять в своей 44-х метровой квартире ремонт уже на протяжении 6-ти лет,то мне не надо спрашивать и его доходах,по-моему всё понятно
Даже коренному киевлянину это можно осилить,я не говорю что с первого раза,но надо стараться,тем более бравировать этим весьма условным преимуществом тоже как-то не от полноценного образования и качественного воспитания от родителей,но то такэ,на скорость не влияет,тем более,если взять историю и вспомнить,что буквально три поколения назад после войны Киев насчитывал в 10-ть раз меньшее количество проживающих,то понятие "коренной киевлянин" весьма условное,на поверку окажется,что мама у такого "коренного" из Фастова,а папа скорее всего с хутора близ Диканьки,но сын конечно уже может себе позволить употребить такое выражение,это добавит ему баллов в лице какой-то необтёсанной секретарши из Болградского района
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:24
Ну прям...
Луцик тоже може....
Он правда пока и не претендует...
Хотя и был замечен в пьянке...
Не принципиально точно!
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:34
Иосуб 11 січня давав прогноз:
А рух пішов зовсім в інший бік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:34
интервью Луцика с Гордоном видели? Гордону цены нет так наизнанку выворачивать людей.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 10 лют, 2019 18:56
Re: Валютный рынок в контексте
Пока не видел, посмотрю, пасиба!
Как к человеку у меня нет притензий даже щас...
Но не гарант точно...
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:02
Вообще-то это не реклама, а просто ссылка на другое мнение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:31
Если Вы посмотрите количество ломбардов в Стране, то поймете, шо уже давно несуть...
Цена приема у них лома не сильно меняется (здеся форекс не авторитет).
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:48
Re: Валютный рынок в контексте
На минфине по-прежнему покупают больше, чем продают.
Думал, к вечеру, хотя бы, выравняется...
Пока Знака дуже униз нету.
Кстати, Гагарин "Лучший" - 27.35 - и к бабке не ходи....
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:59
дарий
Кстати, Гагарин "Лучший" - 27.35 - и к бабке не ходи....
Это вчерашний борщ
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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