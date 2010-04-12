Додано: Нед 10 лют, 2019 18:01

Yuri_T написав: давно хотел поинтересоваться: на основании каких данных вы считаете?

"доходы камнем вниз", "единицы решили"...

давно хотел поинтересоваться: на основании каких данных вы считаете?"доходы камнем вниз", "единицы решили"...

Уважаемый,вы прочтите исходное сообщение,сравните его например со среднестатическим в прошлом январе,а потом уже делайте выводы.Сдают на хлебушек постоянно,в среднем под 200 мио в месяц,в этом январе даже меньше сдали,в традиционно "закупочных" по валюте месяцах,тоже позитивное сальдо по покупке,но меньше,50-100 мио,иногда в ноль.Из этого сделал вывод,что сдавали на хлеб по обычному,мы не вышли из этих рамок в январе,выходит "сезонных качелистов" было в рамках статпогрешности.Доходы камнем вниз,это когда собирают 80% от плана,надеясь на перевыполнение при таком форсмажоре как растаможка десятков тысяч евроблях,вы согласны или надо тут открывать справочные таблицы по сопромату?Это общедоступные данные,вы можете поддать их анализу,если конечно есть возможности.Вы внимательно прочитали,шевеля губами?Тогда идём дальше,относительно "моих знакомых",я считаю правилом дурного тона спрашивать о доходах у знакомых,я вижу косвенно,во всём мире есть понятие сопоставления доходов и расходов,так вот если один мой близкий родственник,который сам строитель,не может доковырять в своей 44-х метровой квартире ремонт уже на протяжении 6-ти лет,то мне не надо спрашивать и его доходах,по-моему всё понятноДаже коренному киевлянину это можно осилить,я не говорю что с первого раза,но надо стараться,тем более бравировать этим весьма условным преимуществом тоже как-то не от полноценного образования и качественного воспитания от родителей,но то такэ,на скорость не влияет,тем более,если взять историю и вспомнить,что буквально три поколения назад после войны Киев насчитывал в 10-ть раз меньшее количество проживающих,то понятие "коренной киевлянин" весьма условное,на поверку окажется,что мама у такого "коренного" из Фастова,а папа скорее всего с хутора близ Диканьки,но сын конечно уже может себе позволить употребить такое выражение,это добавит ему баллов в лице какой-то необтёсанной секретарши из Болградского района