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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 568569570571

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 205
1. меньше 27
22%
45
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
18%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:06

Vitl
Да,забыл, извините, он в воскресенье отдыхает.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:47

про дешовую рабочую силу...

Бум доставки еды способствует борьбе с бедностью в Китае, все больше сельских жителей едут в города для работы в этой отрасли. В сервисе доставки Meituan-Dianping трудятся 2,7 млн чел, более 50% работают меньше 4 часов в день, 30% зарабатывают по 741$/мес
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:59

на ночь...

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.
Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.
Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.
Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.
Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:
выдача наличных со счетов клиентов,
прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
валютообменные операции,
внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.
Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.
Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:48

  Vitl написав:дарий
Кстати, Гагарин "Лучший" - 27.35 - и к бабке не ходи....

Это вчерашний борщ :)

Гагарін до 14-го підкорегує курс - поставить 27.32. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:01

  сірий написав:
  Pupsik написав:Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.

То у людей почалося зубожіння -грощі закінчились - :mrgreen: понесли бакси, коли бакси закінчаться понесуть золото -срібло.


Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Mazay256 написав:Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Большая доля правды в этом есть.

Цитата из гугла, да простит меня ДС

fae 9 февраля 2019, 15:44
Видел я этих продаванов в обменнике, где и сам стоял в очереди — все с ох**вшими лицами готовятся платить за отопление. В основном женщины, которым мужики передают $деньги с заработков в РФ, я же свои злотые с Польши менял.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:19

  somilitark написав:Даже коренному киевлянину это можно осилить,я не говорю что с первого раза,но надо стараться,тем более бравировать этим весьма условным преимуществом тоже как-то не от полноценного образования и качественного воспитания от родителей,но то такэ,на скорость не влияет,тем более,если взять историю и вспомнить,что буквально три поколения назад после войны Киев насчитывал в 10-ть раз меньшее количество проживающих,то понятие "коренной киевлянин" весьма условное,на поверку окажется,что мама у такого "коренного" из Фастова,а папа скорее всего с хутора близ Диканьки,но сын конечно уже может себе позволить употребить такое выражение,это добавит ему баллов в лице какой-то необтёсанной секретарши из Болградского района 8)

где вы увидели ту браваду при обсуждении ваших ставок на кротячью команду и при чем тут папа с мамой, родившиеся в Киеве после войны, не совсем понятно.
но гнили налили полный бидончик, как обычно.
что выгодно отличает коренных жителей города, расположенного на реке Гнилопять.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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