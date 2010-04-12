Vitl
Да,забыл, извините, он в воскресенье отдыхает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:47
про дешовую рабочую силу...
Бум доставки еды способствует борьбе с бедностью в Китае, все больше сельских жителей едут в города для работы в этой отрасли. В сервисе доставки Meituan-Dianping трудятся 2,7 млн чел, более 50% работают меньше 4 часов в день, 30% зарабатывают по 741$/мес
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:59
на ночь...
НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.
Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.
Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.
Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.
Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:
выдача наличных со счетов клиентов,
прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
валютообменные операции,
внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.
Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.
Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:48
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:01
Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:10
Re: Валютный рынок в контексте
Большая доля правды в этом есть.
Цитата из гугла, да простит меня ДС
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:19
где вы увидели ту браваду при обсуждении ваших ставок на кротячью команду и при чем тут папа с мамой, родившиеся в Киеве после войны, не совсем понятно.
но гнили налили полный бидончик, как обычно.
что выгодно отличает коренных жителей города, расположенного на реке Гнилопять.
зы. а все остальное, про камнем вниз и единицы, - бред сивой кобылы. в стиле прапора, не меньше.
зыы. давайте еще про знакомых, не законченные ремонты в 44 метрах, сложности у студентов НАУ - коренных бердичевцах и тому подобную бредятину. у вас тут есть свои почитатели, им понравится
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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