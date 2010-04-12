Додано: Нед 10 лют, 2019 20:59

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.

Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.

Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

выдача наличных со счетов клиентов,

прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,

валютообменные операции,

внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,

инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.