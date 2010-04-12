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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:48
Vitl написав:дарий
Кстати, Гагарин "Лучший" - 27.35 - и к бабке не ходи....
Это вчерашний борщ
Гагарін до 14-го підкорегує курс - поставить 27.32.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:01
сірий написав: Pupsik написав:
Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.
То у людей почалося зубожіння -грощі закінчились -
понесли бакси, коли бакси закінчаться понесуть золото -срібло.
Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
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Mazay256
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:10
Mazay256 написав:
Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Большая доля правды в этом есть.
Цитата из гугла, да простит меня ДС
fae 9 февраля 2019, 15:44
Видел я этих продаванов в обменнике, где и сам стоял в очереди — все с ох**вшими лицами готовятся платить за отопление. В основном женщины, которым мужики передают $деньги с заработков в РФ, я же свои злотые с Польши менял.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 23:19
somilitark написав:
Даже коренному киевлянину это можно осилить,я не говорю что с первого раза,но надо стараться,тем более бравировать этим весьма условным преимуществом тоже как-то не от полноценного образования и качественного воспитания от родителей,но то такэ,на скорость не влияет,тем более,если взять историю и вспомнить,что буквально три поколения назад после войны Киев насчитывал в 10-ть раз меньшее количество проживающих,то понятие "коренной киевлянин" весьма условное,на поверку окажется,что мама у такого "коренного" из Фастова,а папа скорее всего с хутора близ Диканьки,но сын конечно уже может себе позволить употребить такое выражение,это добавит ему баллов в лице какой-то необтёсанной секретарши из Болградского района
где вы увидели ту браваду при обсуждении ваших ставок на кротячью команду и при чем тут папа с мамой, родившиеся в Киеве после войны, не совсем понятно.
но гнили налили полный бидончик, как обычно.
что выгодно отличает коренных жителей города, расположенного на реке Гнилопять.
зы. а все остальное, про камнем вниз и единицы, - бред сивой кобылы. в стиле прапора, не меньше.
зыы. давайте еще про знакомых, не законченные ремонты в 44 метрах, сложности у студентов НАУ - коренных бердичевцах и тому подобную бредятину. у вас тут есть свои почитатели, им понравится
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 08:49
Доброе утро.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:25
swodnix написав:
Доброе утро.
Николаев ПОВы --- 27.00 / 27.20
Доброе, Зп 27,10-27,25
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:36
Киев
ПОВы 27,05-27,30 район Юности на 8,35 утра
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:38
Когда провинитесь, накажу и прощу.
Patrick написав: Mazay256 написав:
Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Большая доля правды в этом есть.
Цитата из гугла, да простит меня ДС
fae 9 февраля 2019, 15:44
Видел я этих продаванов в обменнике, где и сам стоял в очереди — все с ох**вшими лицами готовятся платить за отопление. В основном женщины, которым мужики передают $деньги с заработков в РФ, я же свои злотые с Польши менял.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:48
Банки утром выставили дикие курсы)))))
Чтобы не попасть, например Мегабанк 26,80-27,25)))))
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:49
Ждут межбанк
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