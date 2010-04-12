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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 569570571572573>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 206
1. меньше 27
22%
46
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
17%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:48

  Vitl написав:дарий
Кстати, Гагарин "Лучший" - 27.35 - и к бабке не ходи....

Это вчерашний борщ :)

Гагарін до 14-го підкорегує курс - поставить 27.32. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:01

  сірий написав:
  Pupsik написав:Украинцы в январе 2019г. купили 563 млн долларов, продали - 667 млн долларов.

То у людей почалося зубожіння -грощі закінчились - :mrgreen: понесли бакси, коли бакси закінчаться понесуть золото -срібло.


Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Mazay256 написав:Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Большая доля правды в этом есть.

Цитата из гугла, да простит меня ДС

fae 9 февраля 2019, 15:44
Видел я этих продаванов в обменнике, где и сам стоял в очереди — все с ох**вшими лицами готовятся платить за отопление. В основном женщины, которым мужики передают $деньги с заработков в РФ, я же свои злотые с Польши менял.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:19

  somilitark написав:Даже коренному киевлянину это можно осилить,я не говорю что с первого раза,но надо стараться,тем более бравировать этим весьма условным преимуществом тоже как-то не от полноценного образования и качественного воспитания от родителей,но то такэ,на скорость не влияет,тем более,если взять историю и вспомнить,что буквально три поколения назад после войны Киев насчитывал в 10-ть раз меньшее количество проживающих,то понятие "коренной киевлянин" весьма условное,на поверку окажется,что мама у такого "коренного" из Фастова,а папа скорее всего с хутора близ Диканьки,но сын конечно уже может себе позволить употребить такое выражение,это добавит ему баллов в лице какой-то необтёсанной секретарши из Болградского района 8)

где вы увидели ту браваду при обсуждении ваших ставок на кротячью команду и при чем тут папа с мамой, родившиеся в Киеве после войны, не совсем понятно.
но гнили налили полный бидончик, как обычно.
что выгодно отличает коренных жителей города, расположенного на реке Гнилопять.

зы. а все остальное, про камнем вниз и единицы, - бред сивой кобылы. в стиле прапора, не меньше.
зыы. давайте еще про знакомых, не законченные ремонты в 44 метрах, сложности у студентов НАУ - коренных бердичевцах и тому подобную бредятину. у вас тут есть свои почитатели, им понравится :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:49

Re: Валютный рынок в контексте

Доброе утро.

Николаев ПОВы --- 27.00 / 27.20
swodnix
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:25

  swodnix написав:Доброе утро.

Николаев ПОВы --- 27.00 / 27.20

Доброе, Зп 27,10-27,25
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:36

Киев

ПОВы 27,05-27,30 район Юности на 8,35 утра
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:38

  Patrick написав:
  Mazay256 написав:Скорее, это люди, которые сдают валюту по любому курсу, т.к. гривны нет. Гастарбайтеры и их семьи
Большая доля правды в этом есть.

Цитата из гугла, да простит меня ДС

fae 9 февраля 2019, 15:44
Видел я этих продаванов в обменнике, где и сам стоял в очереди — все с ох**вшими лицами готовятся платить за отопление. В основном женщины, которым мужики передают $деньги с заработков в РФ, я же свои злотые с Польши менял.


Когда провинитесь, накажу и прощу.

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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте

Банки утром выставили дикие курсы)))))
Чтобы не попасть, например Мегабанк 26,80-27,25)))))
portoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

Ждут межбанк
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