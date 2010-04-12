Додано: Пон 11 лют, 2019 10:06

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности на восходящую динамику – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 776,2 млн. грн. к отметке 48 913,0 млн. грн.



Эта динамика подтверждает ожидания продолжения повышения курса безналичного «американца» на межбанке. Для этого, судя по всему, появилось «гривневое горючее».



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,50/31,05 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив й5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 08 февраля по обеим позициям прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 февраля по спросу вырос на 40 пунктов, прибавив столько же по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1323, приподнявшись к $1,1324 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1320 на открытии торгов в Европе.



Дата: 11 февраля 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,20/27,25 UAH/USD

€ – 30,92/31,05 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,412 UAH/RUB



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