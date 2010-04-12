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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 569570571572

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 206
1. меньше 27
22%
46
2. 27 - 28.50
50%
102
3. 28.50 - 30
17%
36
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:51

  portoz написав:Ждут межбанк

Та шо його чекати.ЗЛИВАЙТЕСЯ :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:56

  сірий написав:
  portoz написав:Ждут межбанк

Та шо його чекати.ЗЛИВАЙТЕСЯ :lol:

первые шаги межбанка 27.055 / 27.098
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:01

  edgar_po написав:
  сірий написав:
  portoz написав:Ждут межбанк

Та шо його чекати.ЗЛИВАЙТЕСЯ :lol:

первые шаги межбанка 27.055 / 27.098

МЕ-ДЛЕ-ННО
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:02

UnexBank 27.09 / 27.25
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:03

Re: Валютный рынок в контексте

Что же, вот и закончилась стрижка выходного дня. Как и ожидалось, "рост" был рисовкой :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:06

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности на восходящую динамику – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 776,2 млн. грн. к отметке 48 913,0 млн. грн.

Эта динамика подтверждает ожидания продолжения повышения курса безналичного «американца» на межбанке. Для этого, судя по всему, появилось «гривневое горючее».

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,50/31,05 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив й5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с 08 февраля по обеим позициям прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 февраля по спросу вырос на 40 пунктов, прибавив столько же по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,1323, приподнявшись к $1,1324 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1320 на открытии торгов в Европе.

Дата: 11 февраля 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,20/27,25 UAH/USD
€ – 30,92/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,412 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:07

  Alex2006 написав:Что же, вот и закончилась стрижка выходного дня. Как и ожидалось, "рост" был рисовкой :)

Еще не вечер. Когда каждая собака знает, что будет 26.30-26.50, что-то тут не то.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
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zorka
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:08

  Proofy написав:
  Alex2006 написав:Что же, вот и закончилась стрижка выходного дня. Как и ожидалось, "рост" был рисовкой :)

Еще не вечер. Когда каждая собака знает, что будет 26.30-26.50, что-то тут не то.

мб чуть вверх 27.080 / 27.115
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:09

  Alex2006 написав:Что же, вот и закончилась стрижка выходного дня. Как и ожидалось, "рост" был рисовкой :)

Сегодня можно купить дешевле чем в пятницу и выходные?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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