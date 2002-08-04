Додано: Пон 11 лют, 2019 10:54

Привет из Днепра-4



Однако, спустя 23 минуты, на 10.49 Киева концепция на межбанке поменялась – там стартовал рост безналичной пары доллара гривня. Около 10.50 доллар уже пребывал на отметке 27,10/27,12 UAH/USD.





Дата: 11 февраля 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.33



Мелкий опт «неформал»



$ 27,13-14/27,17-19 UAH/USD

EUR 30,80/31,10 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.



Дата: 11 февраля 2019 г. на 10.38

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,10/27,22 UAH/USD

€ 30,80/31,10 UAH/EUR

RUB – 0,407/0,412 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных и мелкооптовых (до $5,0 тыс.) объемах.



Дата: 11 февраля 2019 г. на 10.34



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,17/27,22 UAH/USD

€ – 30,90/31,00 UAH/EUR

RUB – 0,409/0,412 UAH/RUB



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).



На открытии торгов 11 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-12/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 13,0-15,0 коп., офера прибавили 13,0-17,0 коп.), евро – 30,80/31,00-03 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,404/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).



На старте торгов 11 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки шли в балансе. Сегмент поутру вялый.



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